“Esperamos que se desarrollen los acontecimientos tal como lo venimos anunciando, con el objetivo de lograr la unidad de los trabajadores y la necesidad de vernos reflejados en la estructura de la CGT, algo que hasta el día de hoy no es así”, puntualizó este martes David Klappenbach, referente del sindicato de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral.

“Esto es una convocatoria que emanó de la CGT a nivel central y esperamos la llegada del compañero Otero, que es el normalizador para este tipo de procesos”, indicó el dirigente local, quien lamentó que hasta ahora no se pudo consensuar criterios para avanzar en la nueva mesa de conducción.

“Esperamos llevar adelante la asamblea sin inconvenientes y descartamos cualquier tipo de problema”, indicó. “Hay que aclarar que para ingresar a la reunión cada representante tendrá que tener los avales necesarios de su sindicato -añadió-. Nosotros convocamos a la casa central ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el compañero Fita -reseñó-, incluso hasta el día de hoy hubo conversaciones entre él y el compañero Raúl Silva para que pudiéramos presentar mañana una lista o una idea de unidad, pero este intento volvió a fracasar”, precisó Klappenbach, en diálogo con Actualidad 2.0.

“Son posturas diferentes, en la que nosotros no estamos de acuerdo porque entre el 75 y 80 por ciento de los trabajadores de la cuenca San Jorge hoy no se siente representado dentro de la CGT, esto es lo que motiva la llegada del compañero Otero, quien nos va a decir los pasos a seguir”, anticipó, en cuanto a la asamblea que se realizará en la sede de la UOM.Se debe definir el sistema de elección para la nueva conducción

El dirigente aclaró también que “no buscamos dejar afuera a nadie, hemos ofrecido un binomio y una co conducción de dos secretarios generales, que en nuestro caso es Silva-Rey y no desconocemos el trabajo de los compañeros de este momento, en el que Fita podría ir con otro candidato a secretario adjunto. Pero no podemos forzar posturas y si Fita no lo cree adecuado, respetamos su opinión y lo vamos a someter ante la autoridad que corresponde”.

Entre los temas a resolver previo al plenario, se cuenta el hecho de que al momento de la votación podrían votar un delegado por cada gremio, o bien si la cantidad de delegados habilitados para sufragar deberían responder, en forma proporcional, a la cantidad de afiliados de cada sindicato.

“No podemos especular nada en este sentido -refirió Klappenbach-, sería irresponsable afirmar algo en ese sentido. Lo que nosotros buscamos es la unidad y hacemos responsables a los compañeros que no aceptan la unidad. Repetimos lo de lo de hace años, por no estar unidos nos pasó el gobierno del presidente Macri”, señaló.

“Esperamos que mañana sea un día de trabajo en el que podamos poner la primera piedrita de la unidad de los trabajadores en Comodoro Rivadavia”, concluyó.