La carta de Gloria Sáez a las mujeres que votaron al Frente Justicialista en las PASO

Gloria Sáez, candidata a senadora nacional por el Partido Obrero y el Frente de Izquierda Unidad en Chubut, difundió este jueves una carta destinada a quienes votaron la lista del “Frente de Mujeres Justicialistas” en las PASO.

A 10 días de las elecciones generales, Sáez llamó a las mujeres que apoyaron esa lista "a votar y participar activamente en la campaña del Frente de Izquierda Unidad".

La carta completa

El texto lleva el título “A las mujeres y luchadorxs de Chubut que votaron en las PASO al Frente de Mujeres Justicialistas”, y expresa:

"Esta carta busca entablar un debate colectivo y una reflexión política al interior del heterogéneo movimiento de mujeres y disidencias de la provincia, pero también es un llamado a la acción, que resumimos así: de cara al 14 de noviembre, llamamos a las mujeres que han apoyado a la lista del Frente de Mujeres Justicialistas a votar y participar activamente en la campaña del Frente de Izquierda Unidad.



¿Por qué hacemos este llamado especial?



En primer lugar, porque nos sentimos interpeladxs por el comunicado que recientemente dio a conocer el Frente de Mujeres Justicialistas, que se presentó por primera vez con una lista en las PASO del 12 de septiembre. En dicho texto, publicado el 26 de octubre, indicaron que no acompañarán a ningún candidato/a en las Elecciones Generales del próximo 14 de noviembre. “Dejaremos a la militancia en libertad de acción”, dijeron.



El surgimiento de esta lista, que obtuvo el 20% del total de la alianza del Frente de Todos en Chubut, planteó desde sus orígenes fuertes críticas hacia el interior del PJ.



Señalaron: “la mayoría de las mujeres siempre estuvimos trabajando detrás de los dirigentes o candidatos que hoy están decidiendo en el PJ, y nos cansamos de ser ‘ninguneadas’”.



Los cuestionamientos también apuntan al carácter pro-minero de la lista ganadora, que avanza de la mano de las mineras, los “Loma” Ávila y el gobierno de Alberto Fernández, promotores de la megaminería a nivel nacional, para hacerse de la caja con la cual seguir financiando el pago de la deuda externa.



Entre otros aspectos, esta lista se caracterizó por la defensa de la postulación de mujeres para conformar el Supremo Tribunal de Justicia, pedido que hasta el momento fue ignorado por el gobernador Mariano Arcioni.



Por otra parte, han acusado públicamente a la conducción del PJ Chubut de infligir violencia de género económica hacia la lista de mujeres y denunciaron que a tres días de los comicios “todavía no nos bajaron los fondos de Nación para comprar las boletas, tuvimos que hacer una vaquita y pedir créditos para comprarlas y poder participar”.



La campaña del Frente de Izquierda Unidad en la provincia, que conquistó alrededor de un 10% de los votos, por el contrario, se caracterizó por tener a las mujeres al frente de la candidaturas, siendo las mismas electas en asambleas, como fue mi caso, sobre la base de un acuerdo programático de defensa de los intereses de las mujeres, que compartimos compañeras y compañeros por igual. Hemos puesto toda nuestra campaña al servicio de la lucha contra el ajuste y la megaminería, estando donde había que estar, en las calles, junto a las docentes y enfermeras con salarios congelados por 21 meses, con las desocupadas, luchando por trabajo genuino y tierra para vivir, en defensa del agua y acompañando las luchas obreras y populares contra el ajuste.



Colocamos como eje la necesidad de la separación de las Iglesias del Estado para la aplicación del aborto legal y la ESI en todo el país. Rechazamos la designación del antiderechos Juan Manzur como jefe de Gabinete, un declarado enemigo de las mujeres y disidencias, un representante del Opus Dei y figura clave para garantizar el pago al FMI.



Denunciamos la política del Ministerio de Mujer, Géneros y Diversidades que nada hace para resolver los problemas más acuciantes: vivienda, salud, violencia.



La superación de los misóginos “Loma” Ávila, que abundan entre las filas de la burocracia sindical y los partidos patronales, no va a venir de la mano de más mujeres en una fuerza política que cogobierna con Arcioni en la legislatura provincial y que apoya el extractivismo y el ajuste fondomonetarista del gobierno nacional, sino que requiere de la organización independiente de todos los gobiernos y del Estado.



Hacemos este llamado especial a las mujeres que han apoyado en las PASO a la lista del Frente de Mujeres Justicialistas a los fines de entablar un debate franco, honesto, entre luchadorxs.



¡Basta de ajuste, femicidios, transtravesticidios! IVE y ESI efectivas. ¡Fuera Manzur, el FMI y las iglesias! ¡Hoy, como todos los 4 de cada mes hace casi 20 años, decimos NO a la megaminería!



¿Vamos a seguir apoyando y votando promineros, ajustadores, antiderechos y burócratas sindicales y políticos?".