La candidata de Milei en Chubut recorre la provincia: “No podemos desperdiciar el esfuerzo que ya hemos hecho”

En una nueva jornada de campaña rumbo a las elecciones del 26 de octubre, la candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza, Maira Frías, recorrió este viernes Rawson y Playa Unión, donde mantuvo un diálogo con vecinos, emprendedores y simpatizantes, compartiendo propuestas y reafirmando “el rumbo de transformación” impulsado por el presidente Javier Milei.

“Hoy compartimos una jornada de diálogo con los vecinos de Rawson. Conversamos sobre cómo, gracias al esfuerzo de todos los argentinos, el gobierno de nuestro presidente Javier Milei está llevando adelante transformaciones profundas, inéditas y necesarias para construir un futuro verdaderamente próspero”, dijo Frías.

Y agregó: “Para lograrlo, debemos seguir trabajando juntos y acompañando este camino. No podemos desperdiciar el esfuerzo que ya hemos hecho entre todos.”

Durante la jornada se instalaron stands de afiliación e información, invitando a los ciudadanos a involucrarse en el proyecto de La Libertad Avanza. En ese marco, también se presentó una cartelera con información sobre la Boleta Única Papel (BUP), el nuevo sistema de votación que se implementará este año.

“Este 26 de octubre, acompañemos a La Libertad Avanza junto al presidente Javier Milei, para que Argentina siga avanzando y no vuelva al pasado. La Libertad avanza o Argentina retrocede”, concluyó la candidata.

La recorrida continúa este sábado 20 de septiembre en Trelew: A las 11:00 estará en Plaza Independencia (Rivadavia y 25 de Mayo) y a las 17:00 en Laguna Chiquichano.