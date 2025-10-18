La candidata de Milei en Chubut, Maira Frías, continúa su recorrida por la provincia

“Gracias a cada vecino por abrirnos las puertas de su casa y por confiar en nosotros. En cada ciudad, localidad y pueblo que recorremos, sentimos el apoyo y las convicciones de los chubutenses”, expresó la candidata a diputada nacional por LLA, Maira Frías, a través de sus redes sociales.

Maira Frías destacó que “el esfuerzo que se está haciendo es para salir del desastre que dejó el kirchnerismo”, y aseguró que “los argentinos tienen claro que este es el camino correcto y están dispuestos a no quedarse a mitad de camino”.

El tenso cruce entre Luque y Maira Frías que recalentó las redes sociales en Chubut

Con un fuerte mensaje de esperanza y determinación, subrayó que “esta es la última oportunidad, no solo para recuperar el presente que nos arrebataron, sino también para dejarles un futuro mejor a nuestros hijos”. “Por nuestros hijos, todo. La libertad avanza o Argentina retrocede”, concluyó.

El espacio liderado por el presidente Javier Milei sigue creciendo de manera sostenida en Chubut. Según asegura el equipo de Maira Frías, la recepción en cada localidad “demuestra que el verdadero cambio iniciado a nivel nacional también se fortalece en la provincia”.