Daniel, el terrible

La versión circuló fuerte y fue necesario que varios de los protagonistas salieran a desmentirla: “Daniel Taito será el jefe de campaña de Sergio Ongarato”, decía el titular de inicios de la semana pasada. Rápidamente, un tuit del diputado provincial Manuel Pagliaroni salió a cruzar esa información. “A los que les preocupa quién es el jefe de campaña de Sergio Ongarato y Gustavo Menna les aclaro que soy yo”, dijo el legislador, dejando una frase irónica para el final de su posteo, ofreciéndose para evacuar “cualquier consulta”. También el propio protagonista, ex hombre fuerte del manejo de la información pública en los gobiernos de Mario Das Neves y Martín Buzzi, salió a desmentir fuertemente el rumor, con el argumento de que está plenamente concentrado en su tarea empresaria, al frente de Azul Media. Finalmente, el propio Ongarato ratificó que su jefe de campaña es Manuel Pagliaroni.

No los une el amor

Tras el cierre de listas, con la interna más picante centralizada en lo que ocurrirá dentro de Juntos por el Cambio, desde el resto del arco político con chances de llegar al Congreso se hacen apuestas y ya eligieron a la lista favorita dentro del espacio opositor: según consultas informales realizadas por esta columna en ámbitos del justicialismo y del gobierno provincial, ven con más “simpatía” al binomio integrado por Sergio Ongarato y Gustavo Menna. No es que se hayan vuelto todos yrigoyenistas de repente, pero la opción del radicalismo (cierto es que también hay una lista encabezada por Mario Cimadevilla) es mejor vista dentro del peronismo y el ‘arcionismo’, ya que parecen conocer mejor el código y la posibilidad de dialogar y eventualmente acordar con dirigentes como los nombrados y su entorno, por sobre la posibilidad de Nacho Torres y Ana Clara Romero, dos figuras disruptivas de la política en los últimos años.

Un traje a (des) medida

Hay gran enojo en el gobierno provincial con los integrantes del Juzgado Electoral de Rawson, en particular con Betina Grossman y el juez Hugo Sastre, al que atribuyen un obvio intento de proscripción, ya que sin que nadie se lo pidiera estuvo a punto de anular la candidatura de Federico Massoni como extrapartidario en la boleta que presentará Chubut Primero. “Es claro que hubo una intencionalidad, porque nadie del partido había promovido ningún recurso en contra de estas postulaciones”, se escuchó decir en los pasillos internos del Chusoto. “Ha sido una jugada muy burda”, evaluaron, con el fallo de la Cámara Electoral en mano, que dejó sin efecto la primera resolución del juez electoral, cuyo criterio era el de impedir, por razones formales, la participación de Massoni y de Vanesa Abril.

Se quejan del Pelado, pero nadie lo enfrenta

En relación al fallo de la Cámara Electoral, parece que muchos dirigentes optan por manifestarse en redes sociales, que siempre garantizan un rápido rebote, antes que en el plano formal, donde es necesario transpirar un poco más. Quienes se oponen a Arcioni y a Massoni dentro del Chusoto, no dejan de quejarse por lo bajo en relación a que nadie haya impulsado una lista alternativa, en oposición a la figura elegida por el gobernador, lo que hubiera facilitado incluso la pelea en la justicia electoral para impugnar la participación de los extra partidarios. De ese modo, aunque optaron por expresiones en las redes sociales, terminaron allanando el camino para la llegada de sus adversarios, con altas chances de jugar fuerte en la pelea por una banca en el Congreso de la Nación.

El elegido de Cristina…

El intendente Juan Pablo Luque jugó un rol clave en el cierre de listas del Frente de Todos en Chubut, ya que fue el único dirigente peronista que se sentó mano a mano con la vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, lo que lo posicionó en un rol prácticamente de ‘jefe de campaña’. La responsabilidad tiene sus bemoles: quedará como el gran armador si la lista del PJ triunfa, pero también cargará con saldos a pagar si el resultado no es el esperado, sobre todo en lo que respecta a las bancas del Senado. Sólo en algo tuvo que ceder el intendente, según pudo establecer esta columna, ya que hasta último momento habría intentado que Florencia Papaiani sea la primera candidata a senadora, secundada por Carlos Linares, en línea con su posicionamiento de que una mujer debía encabezar también esa categoría legislativa.

¿Ya no es necesario el plan B de la enmienda de la Carta Orgánica?

El buen posicionamiento obtenido en su vínculo con “la Señora”, como interlocutor del ‘nombre por nombre’, habría llevado al intendente Juan Pablo Luque a desechar, por el momento, su plan B en relación a una posible enmienda de la Carta Orgánica Municipal y aspirar a una segunda Intendencia, que era la puerta que pretendía mantener abierta en caso de que la carrera a la gobernación 2023 debiera postergarse por un período. Ahora tonificado, el intendente comodorense estaría resuelto a ir por la chance de la gobernación 2023, lo que de todos modos aún requiere de un triunfo claro en estas legislativas. En ese esquema, se pondría en marcha la consolidación de un aspirante natural a la sucesión en el cargo, ya que se rompería el ciclo 'intendente-vice-intendente" que se dio desde 2011, con Linares y el propio Luque sucediendo a quienes secundaron en el cargo, es decir a Di Pierro y Linares, respectivamente. Othar, el hombre del sombrero, no contaría con esa ‘garantía’ pre establecida, por lo que todos los cañones vuelven a apuntar, casi por una cuestión generacional y también por la trayectoria política que vienen recorriendo juntos, al actual secretario de Gobierno, Maximiliano Sampaoli.

Massoni contra los "sanguchitos" de Frederic

En su rol de ministro de Seguridad, Federico Massoni no deja pasar oportunidad de marcar diferencias con su par del área nacional, Sabina Frederic. Tras cuestionarla fuertemente la semana anterior por ocupaciones de tierra en la provincia de Chubut, ahora volvió a cruzarla desde su cuenta de Twitter, tras una información publicada por infobae respecto de la creación de un Comité de Etica para evaluar el desempeño de las fuerzas de seguridad.



“Mucha reunión virtual. Mucho sanguchito de miga pero siguen usurpando terrenos en la Patagonia. Desde una oficina de Buenos Aires quieren manejar la seguridad y enseñar doctrinas? Señora, vea la realidad”, posteó el funcionario chubutense, que ha sido fuertemente cuestionado por comunidades mapuche tras los operativos realizados en la zona cordillerana.

La vena poética policial

El cruce también tuvo otros condimentos, tras la publicación del cuestionable video de entrenamiento de la fuerza de Infantería, en el que se pronunciaron cánticos discriminatorios contra piqueteros, a los que Massoni no dudó en calificar nuevamente como “delincuentes”. Fue aun después de recibir el repudio desde distintos sectores, incluso vinculados al gobierno nacional.

El jefe de Policía, Miguel Gómez, había intentado justificar el improvisado verso, en el que uno de los agentes no se esmeró en más creación poética que en avisar al imaginario piquetero que anduviera con cuidado, porque él iba y sus compañeros de fuerza ingresarían a su “villa” en “la noche muy oscura”.

“No es que el piquetero sea el enemigo de la policía -justificó Gómez-. Lo que pasa es que en este curso duermen poco, comen poco, gastan mucha energía y muchas veces el ánimo del curso, del grupo, se cae, entonces en este caso particular lo que sucede es que se los invita a cada uno de los cursantes a que improvise una canción, como para levantar el ánimo mientras hacen la actividad física y es lo que paso en este caso”.

Y reiteró que el video fue la única forma de los agentes, de formar a sus familiares lo que estaban haciendo en el curso. Extraña forma de enviar una postal a la familia…

Los gremios quedaron afuera

Otra vez el cierre del PJ-Frente de Todos prescindió de la figura de dirigentes sindicales de peso en Chubut, pese a que semanas antes hubo un intento para impulsar una lista que tuviera presencia gremial, al menos en la lista de diputados nacionales. Tal como era previsible, la participación personalizada de Cristina Fernández en el armado final de las listas volvió a mostrar poca confianza en la dirigencia sindical, lo que ha deparado no pocas quejas por lo bajo. Entre éstas, se escuchó el reclamo de Jorge Taboada, que estaría advirtiendo que en la próxima elección impulsará un rol más protagónico de este sector. El propio dirigente camionero fue diputado nacional en 2015 con el apoyo de Mario Das Neves, pero vale recordar que quedó afuera de su intento reeleccionario en 2019, cuando la propia Cristina lo desplazó a último momento para sostener en su lugar a Santiago Igón.

Puratich: la candidatura “no es una beca”

Así lo manifestó el ministro de Salud, Fabián Puratich, en una entrevista en la que a modo de chicana, se le planteó si tras la desgastante gestión por en el marco de la pandemia, con el coronavirus el gobernador lo estaba premiando con una “beca en la Cámara de Diputados”. De buen humor, el funcionario recogió el guante: “No, no creo, yo soy muy intenso con el trabajo, por no decir histérico”, respondió entre sonrisas, en diálogo con Periodismo de 10. “No creo que si gano una banca vaya a trabajar con esa actitud”. Ya más serio, refirió que el trabajo legislativo es una buena oportunidad para representar a Chubut en los debates que es necesario dar y no sólo desempeñarse como un delegado del gobierno nacional. “Durante la crisis de la pandemia han sido contados los legisladores nacionales de la provincia que me llamaron para ver si necesitaba algo, si podían ayudar de alguna manera. A excepción de Rosa Muñoz y Santiago Igón, el resto nunca se comunicó, salvo cuando tenía que pedir alguna cosa”, disparó.

El boomerang del debate por las licencias de candidatos

El debate por las licencias de los candidatos podría transformarse en un boomerang para algunos sectores. Le pasó no hace mucho al secretario de Salud, Carlos Catalá, cuando exigió que Puratich tomara licencia en el cargo si se va a dedicar a la campaña como pre candidato a diputado nacional, lo que dejó la pelota picando: es que el mismo Catalá fue candidato a diputado nacional en 2019 y siguió desempeñando su cargo de secretario, sin que nadie lo cuestionara porque en distintos ámbitos se reconoce que realiza una buena labor. Por otra parte, el intendente Luque ha insistido en los últimos días en su planteo, en obvia alusión a la pre candidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio, Ana Clara Romero, quien sigue ocupando su banca como concejal. En áreas administrativas del Concejo Deliberante se evaluaba que en caso de tomar licencia para que asuma su concejal suplente, la edil no tendría derecho a percibir la dieta correspondiente. Sin embargo, algunos observaron un caso ocurrido el año pasado, cuando la concejal Carnevale debió tomar licencia por razones de salud, en un período en el que fue reemplazada por una edil suplente. “En ese caso, durante un año se liquidaron 13 sueldos de concejales”, se recordó desde la oposición, donde tampoco hay ánimo para revolver esa discusión.