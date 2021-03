(ADNSUR) - La becaria de 18 años del municipio de Avellenada Stefanía Desirée Purita Díaz sostuvo que haber sido seleccionada para recibir la vacuna contra el Covid no fue su culpa y atribuyó la situación a "cómo procede el sistema", mientras que pidió que se desvincule del escándalo a Jorge Ferraresi.

"Obviamente, entiendo la reacción de la gente pero la culpabilidad no esta en mí, no está en quien fue llamado a vacunarse sino en como procede el sistema", sostuvo la joven militante de una agrupación ligada al ex intendente de Avellaneda Ferraresi que fue desplazada de su cargo tras el escándalo por su vacunación.

En declaraciones al programa "Crónica De Una Tarde Anunciada" que conduce Nelson Castro por Radio Rivadavia, Purita Díaz pidió que "se desvincule a Ferraresi" del tema, al señalar que el actual ministro de Vivienda "no tiene nada que ver con esta situación" y señaló que ella "no" estuvo "acomodada".

"Me ofrecí como voluntaria (para recibir la vacuna) en medio de una pandemia y después fui llamada", explicó la chica, quien alegó que iba a avisar que no le correspondía la inoculación por no pertenecer ni al personal de salud ni a la población de riesgo pero "no" se lo permitieron.

"Me pusieron en la responsabilidad de dármela porque estoy en el sector educativo, quise desistir y no me lo permitieron", agregó Purita Díaz.

"El ciudadano tiene el derecho a inscribirse en una página que se abre para eso, no está en mí manejar el sistema, soy un ejemplo más de otros ciudadanos que pasaron por esto", insistió.

También sostuvo que en el Municipio de Avellaneda cumplía funciones "con un rol administrativo" y remarcó que "estaba en contacto con docentes", pero admitió que ella no debería haber sido seleccionada para la inoculación.