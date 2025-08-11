La disputa de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut (AMFJPCH) para intentar frenar el plebiscito que pondrá a votación de la ciudadanía la eliminación de fueros sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. La entidad presentó un recurso ante la Corte Suprema, donde insistió en que “está en juego la forma republicana de gobierno consagrada en la Constitución Nacional, que las provincias no pueden derogar”.

No es el primer intento de la AMFJPCH para frenar la medida impulsada por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres. En mayo, habían presentado una acción declarativa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia provincial contra la Ley V-201, que aprueba la enmienda de los artículos 247 y 248 de la Constitución de Chubut.

Esa ley, aprobada en febrero por la Legislatura, propone una reforma a la Constitución y formaliza la convocatoria al referéndum donde los vecinos de la provincia deberán votar si aprueban o rechazan suprimir la inmunidad de proceso y ejecución de sentencia para el Gobernador, Vicegobernador e integrantes de tribunales electorales provinciales y municipales, sujetándolos a la acción penal "sin privilegio".

“La convocatoria (a referéndum) se hace desde un mensaje falso y de una incorrecta lectura de nuestro sistema constitucional. No debe someterse a aprobación o desaprobación del pueblo una reforma inconstitucional”, señala el recurso presentado por la Asociación de Magistrados ante la Corte Suprema, según detalla Jornada.

Entre los argumentos en contra de la medida, agregan: “No existe un solo ejemplo de abusos en el funcionamiento y en la aplicación de los fueros en Chubut. Aquí se ha podido procesar a legisladores aún en ejercicio y destituir jueces. Por esto, ni en el mensaje del Ejecutivo ni en el debate del proyecto se ha podido citar un solo caso que pudiera justificar la urgencia y necesidad de sancionar esta ley de enmienda”.

El texto, firmado por José Raúl Heredia, Alfredo Pérez Galimberti y Marco Rojas Castro, sostiene que “si las provincias pueden allanar la inmunidad de arresto podrán en lo sucesivo arrasar con la inmunidad de opinión de los legisladores o con la garantía de inamovilidad de los jueces o de la intangibilidad de sus remuneraciones porque todas tienen la misma naturaleza y razón de ser en el diseño republicano del poder”.

La entidad que reúne a jueces y funcionarios de la provincia recusó además a los integrantes del STJ de la provincia, con quienes en los últimos meses mantuvieron un conflicto público.