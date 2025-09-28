Licenciada en Comunicación Social (Universidad Nacional de La Plata) y egresada del Posgrado en Periodismo de Investigación (Perfil - Universidad del Salvador). Es periodista en la sección "Política" en los medios Perfil y Posdata, en los que se especializa en temas vinculados a la gestión de Gobierno.

El martes 20, los gobernadores de Provincias Unidas se reunirán en Puerto Madryn con un objetivo: mostrar músculo político. El chubutense Ignacio Torres recibirá a Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Claudio Sadir (Jujuy) en medio de la tensión que se generó entre la Nación y las provincias por la corta ventana de las “retenciones cero”.

Según fuentes oficiales de Chubut, los gobernadores arribarán a la provincia temprano y harán una recorrida por Aluar. No estarán solos, ya que serán acompañados por Javier Madanes, el dueño de la metalúrgica y representante de uno de los sectores más afectados por la suba de aranceles a las importaciones de Estados Unidos. En Provincias Unidas consideran que la empresa sintetiza muy bien los reclamos del espacio.

Luego de la recorrida, los gobernadores se trasladarán al Hotel Rayentray para dar una conferencia de prensa en conjunto. Estarán presentes, también, la diputada Ana Clara Romero y el vicegobernador Gustavo Mena, los candidatos de Despierta Chubut, el sello con el que Torres competirá en las elecciones de octubre.

Los gobernadores quieren demostrar que tienen potencia y que soy una alternativa al kirchnerismo y al mileísmo. Por eso, uno de los ejes del encuentro será la gestión que llevan adelante en sus provincias. Además, pretenden poner sobre la mesa la necesidad de una reforma fiscal federal y el reclamo por la protección de la industria nacional.

Torres, como anfitrión del encuentro, pondrá el foco en una de las “broncas” que tiene la provincia con el gobierno de Javier Milei: “A pesar de que en Chubut se bajaron las regalías y de que hasta los gremios accedieron a hacer modificaciones que implicaron un ajuste o una quita de beneficios para los trabajadores, Nación no cumplió con su parte, que era llevar a cero las retenciones sobre el petróleo no convencional”, aseguran fuentes cercanas al gobernador.

En Chubut los ánimos están intensos y hay intendentes que también quieren saltar por encima de la discusión kirchnerismo vs. mileísmo. ¿Se está gestando “Ciudades Unidas”? Algunos lo empiezan a evaluar.

Los desafíos de Provincias Unidas

En el cronograma de los mandatarios se espera que, luego del encuentro en Puerto Madryn, haya otro en Jujuy y otro en Capital Federal. La reunión porteña, en la que la gran figura sería el senador Martín Lousteau, no genera las mismas expectativas para todos. En Provincias Unidas, los gobernadores insisten con la necesidad de presentarle al electorado figuras que puedan defenderse con gestión.

Ante la consulta de ADNSUR, desde el entorno de Juan Schiaretti aseguraron que el exgobernador cordobés, que forma parte de Provincias Unidas, estará presente en el encuentro de Puerto Madryn. En cambio, cerca de uno de los mandatarios respondieron que “irán solo los gobernadores”.

Provincias Unidas tiene por delante tres desafíos: el primero es hacerse fuerte y obtener buenos resultados en octubre; el segundo es conseguir que se sumen al espacio gobernadores que hasta ahora vienen “jugando solos”; y el tercero es ampliar su fuerza en el Congreso.

Las elecciones provinciales que se desarrollaron en 2025 instalaron la idea de que los gobernadores “la tienen fácil” en sus territorios. Sin embargo, en Provincias Unidas hay quienes dicen que esa puede ser una lectura apresurada: “El desafío es romper con la polarización en una elección que va a estar absolutamente nacionalizada. Es cierto que con la elección bonaerense el gobierno se pinchó y se abrió una ventana. Pero nada está garantizado”, dicen en el espacio.

Para ser una fuerza con potencia real, Provincias Unidas tiene que conseguir -de mínima- que las legislativas sean elecciones de tercios. De ahí los encuentros como el de Madryn, en el que se pretende hablar de propuestas concretas. La idea, por ejemplo, de presentar un proyecto de reforma fiscal en el Congreso sería un guiño para sectores influyentes, como las empresas exportadoras.

El segundo y el tercer objetivo deberán encararse luego de octubre. En Provincias Unidas piensan que más de un gobernador tiene ganas de sumarse al frente y en la lista mencionan a Marcelo Orrego (San Juan), Alberto Weretilneck (Río Negro) o Rolando Figueroa (Nequén).

En paralelo, se imaginan un gran interbloque en el Senado, que logre incluir al PRO y a los radicales que no se aliaron con La Libertad Avanza, al peronismo no kirchnerista y a todos los que respondan a sus propios mandatarios. Los más optimistas piensan en llegar al número de 20 senadores.

Sin embargo, entre quienes prefieren la cautela insisten en la necesidad de tomar decisiones estratégicas. Incorporar al frente a un gobernador que luego negocia algún beneficio con la Casa Rosada y devuelve el favor con votos en el Congreso que rompan la unidad del espacio puede ser un gran perjuicio a futuro. “No hay que armar engendros porque después empiezan a salir notas en los medios que dicen que los de Provincias Unidas votan divididos y te debilitás antes de empezar”, reflexionan cerca de uno de los dirigentes.

El espacio intenta ir paso a paso y hacer equilibrio para sostener negociaciones y no ser calificado de “centrista”. La polémica por el cupo de las “retenciones cero”, por ahora, le da a los gobernadores aire fresco para reafirmarse como una tercera alternativa.