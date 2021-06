La “pipa de la paz", política y causas narco y el “dedo” de Nación apuntando al PJ de Chubut

Congreso sí, ¿no… ni?

Desde algunos ámbitos del PJ se dejó entrever en los primeros días de la semana pasada que un acuerdo entre dirigentes dejaría, por ahora al menos, sin efecto el Congreso del PJ. Según esa versión, la definición de alianzas sería adoptada por el Consejo Provincial, presidido por Carlos Linares, ya que normativamente tendría las facultades para adoptar esas decisiones. El Congreso partidario, mientras tanto, sería convocado para después de las elecciones. Sin embargo, a poco de cruzarse esos dichos con otros referentes, cercanos a la conducción del Congreso, descartaron de lleno aquella alternativa y dos días apareció la convocatoria formal, para el 19 de junio con modalidad semi presencial, tal como anticipó ADNSUR.

Algunos querían evitar lo que parece que ahora será inevitable: una discusión interna que en principio será formal, para un pronunciamiento en línea con lo expresado por la conducción partidaria de Carlos Linares, pero que podría salirse de cauce si se da rienda a las pasiones (y contradicciones), sobre el proyecto de zonificación minera que el impulsa el gobernador Mariano Arcioni. Otra curiosidad de al convocatoria: será en forma virtual, pero se podrá participar en forma individual o por grupos, en aquellas localidades en que se logre autorización para llevar adelante reuniones partidarias, con las limitaciones sanitarias del caso.

Massoni siempre con el PICH

Parece que las acciones en baja del ministro Federico Massoni, a la hora de pensar su hipotética candidatura a senador por el lado del Chusoto, derivó en otro intento para dejar abiertas puertas de emergencia. En los últimos días, trascendió que el verborrágico funcionario inició gestiones para conformar un partido nuevo, bajo el nombre de ‘Identidad Chubut’, ante la justicia electoral con sede en Rawson. Desde su entorno ya se había dejado trascender que evaluaban posibles opciones, recordando por ejemplo la buena vinculación con el ‘otro’ PICH (Partido Independiente de Chubut), aunque la intención de ir de por el partido gobernante nunca fue dejada de lado. Sin embargo, los cimbronazos de la última semana, en la que el ex ‘Capitán América’ dejó trascender su posible (y luego desmentida por él mismo) renuncia, en el reclamo salarial de los policías, llevarían a reactivar las puertas de emergencia. Como quien dice, para no quedar sin el pan y sin la torta, aunque el intento por inscribir un nuevo partido se quedaría corto frente a los plazos de las próximas elecciones, que más allá de la prórroga de un mes, ya empezaron a correr.

Pipa de la paz

De todos modos, tras una tensa semana en la relación Arcioni-Massoni, el miércoles el gobernador mantuvo una reunión con su ministro de Seguridad y amigo personal, por lo que todo indica que ambos hablaron, ‘se bajaron del caballo’ y volvieron a hacer las paces. Especialmente, se valoró el cambio de actitud por parte del funcionario provincial, durante la última negociación entre el gobierno y el consejo de bienestar policial, en la que se llegó a un acuerdo para cancelar la deuda salarial y esta vez sí, Massoni actuó como funcionario provincial y no como representante gremial de las fuerzas de seguridad. Luego de unos días en los que estuvo a punto de quedar afuera, todo indica que la relación volvió a encauzarse.

La tranquilidad no es definitiva para Massoni: el martes deberá responder ante Legislatura por la muerte de un ciudadano ‘Tino’ John, de Las Golondrinas a manos del GEOP, en un confuso hecho, que incluso motivó un pedido de aclaración desde la embajada de Estados Unidos, ya que el ciudadano abatido contaba con doble nacionalidad. Como sea, Massoni tiene el ojo encima: deberá cuidarse de no mostrar “el vuelo propio que cree tener”.

Al que no le guste el dedo… que se lo corte

La declaración del diputado Santiago Igón pareció hacer referencia a la experiencia reciente, cuando a último momento él mismo fue incluido en la lista de diputados nacionales, impulsado por Cristina Fernández, para renovar su banca en la Cámara Baja del Congreso Nacional. “Al que no le guste el acuerdo con la conducción nacional, que se vaya del peronismo, es cortita, es fácil”, desafió. Aunque no se auto postula para el Senado, los observadores políticos entienden que la referencia está dada a favor de Nancy González, quien por su llegada personal con Cristina Fernández sigue aspirando a ocupar el primer lugar en esa lista, pese a que en las encuestas no termina de mover el ‘amperímetro’, aunque cuenta con el apoyo de ‘La Cámpora’. Uno de los que salió a refutar esos dichos fue otro que se pone el traje de candidato, Carlos Linares, quien reivindicó horas después la autonomía del peronismo provincial para definir a los postulantes que representarán al partido en el próximo turno electoral. “A los candidatos de Chubut los debe definir el partido en la provincia”, manifestó, sin dejar de reconocer los consensos con el ámbito nacional. ¿Cuál de las dos posturas tendrá más peso?

Maderna te dejó en orsai, Carlitos

A propósito de Linares, pareció quedar en posición adelantada cuando informó en medios del valle que había mantenido una reunión con el intendente de Trelew, Adrián Maderna. “Estamos trabajando por la unidad del partido, lo hablamos entre todos los compañeros, es muy bueno que haya este canal de diálogo”, dijo a diario El Chubut, tras referir que se había encontrado con el intendente de Trelew y su secretario coordinador, Norberto Yauhar.

“Estuvo Carlos Linares en la Municipalidad de Trelew, reunido con Norberto Yauhar, pero no tuve la posibilidad de reunirme con él porque yo estaba con una agenda más amplia, pero seguramente en los próximos días, en una reunión general, nos vamos a estar encontrando”, dijo el intendente valletano en declaraciones posteriores, durante una recorrida por barrio Industrial.

Parece que el canal de diálogo, entre Adrián y Carlos, no está aún en la misma sintonía. Menos diplomáticos, desde el entorno de Maderna no se disimuló la molestia por la expresión del ex intendente comodorense.

Echale la culpa a Netflix

El comodorense Julián Leunda, vicejefe de asesores del Presidente de la Nación, cruzó con los tapones de punta al diputado nacional por Chubut Ignacio Torres, de Juntos por el Cambio, quien en su cuenta de twitter posteó una foto de su reunión con el ex presidente Mauricio Macri.

“Hubiese estado bueno que lo vieran durante los 4 años en que él fue presidente y vos funcionario. Se olvidaron de la gente de Chubut, de los intendentes y ahora también se olvidaron del barbijo...”, posteó Leunda, en réplica al posteo de Nacho, quien había contado en su cuenta, reflejando la foto con Mauricio:

“Estuve con el ex Presidente @mauriciomacri hablando sobre la situación de Chubut y nuestro país. Chubut tiene un potencial enorme y el recurso más importante es su gente. Por eso a pesar de la situación de la provincia vamos a seguir trabajando para salir adelante todos juntos”.

El posteo de Nacho tuvo muchos comentarios de apoyo, con críticas varias al peronismo chubutense y pedidos de cambio en la política provincial y nacional, pero se le coló una ácida crítica, en referencia a la entrevista exclusiva que dio el ex presidente a Juanita Viale, en la mesa de almuerzos de su abuela: “Menos mal que lo enganchaste antes de las 19… como dijo que cuando era presidente se encerraba a esa hora a ver Netflix”, postearon desde la cuenta “cadenadelosandes”.

Nacho y Ana Clara

Otra de actividades en las que se mostró Nacho Torres en su campaña para el Senado fue en la cordillera, donde mostró otra foto, esta vez con la presidente del Comité Provincia, Jaquelin Caminoa, en el marco de las conversaciones que mencionan la posibilidad de una lista integrada, la otra referente del PRO mantuvo una agenda diferente: Ana Clara Romero, concejal comodorense que también aspira a disputar un lugar en las listas, realizó una recorrida por el valle, donde mantuvo encuentros con retirados de la Policía y recorrió otros espacios, en línea con la visita que había formulado a la zona cordillerana días atrás. Igualmente, Romero se había encontrado con Caminoa en el mes de abril, donde también expresaron coincidencias a favor de mantener la alianza de Juntos por el Cambio. ¿Cómo se dará la combinación final para la fórmula?

No te hagás el ganso…

En la última sesión de Legislatura, más allá de que se aprobó el pliego como presidente de Miguel Arnaudo al frente del Banco Chubut, la titular del bloque de diputados, Adriana Casanovas, recordó una respuesta pendiente del gobierno. En efecto, la legisladora comodorense hizo referencia al modo en que se reemplazó al síndico del Banco, tema que ya se divulgó en esta columna, recordando que el lugar que era ocupado por la UCR a través de Juan Gutiérrez Hauri fue reemplazado por un hombre propuesto por Carlos Eliceche, que influyó sobre el gobierno a la hora de brindar ese nombre. “No se consultó a las minerías parlamentarias y alguien ‘se adueñó’ de ese lugar y queremos saber quién fue”, manifestó la diputada. El mensaje, aunque no tuvo mención explícita, fue un claro disparo por elevación para Carlos Eliceche, quien de todos modos, no se dio por aludido.

Al que le quepa el casco… (petrolero)

El dirigente petrolero Jorge ‘Loma’ Avila sorprendió con su manifestó de apoyo a la candidatura a senador de Carlos Linares, al que reconoció como expresión genuina de militancia peronista. “Nos puede gustar o no su política, pero es el que más puede representarnos en cualquier lugar, esto es lo que uno tiene que tener en cuenta”, advirtió en diálogo con El Comodorense, en una entrevista en la que reconoció que el ex intendente comodorense “es uno de los los mejores candidatos que podemos tener hoy”. La postura pareció distinta a la expresada no hace mucho desde el mismo gremio, cuando se indicó que “no vamos a sacar los pies del plato”, en referencia a la alianza del sector con el gobernador Arcioni, a quien acompañaron en su reelección, precisamente enfrentando como adversario a Linares. Es posible que el mensaje haya tenido que ver también con los perfiles que evalúa el arcionismo para impulsar por ese sector, ya que otra de las frases de Avila pareció lanzar fuego de advertencia en ese sentido: “Tenemos diputados y senadores, que salieron de golpe y porrazo, que llegaron y no hicieron nada por la provincia”, advirtió.

El año electoral

En un año electoral y donde afloran las encuestas, cada votación que se da en todos los ámbitos es festejada por los “ganadores” como un anticipo de lo que podría venir. A nivel interno, el Frente de Todos se sintió ganador sobre Cambiemos. Fue en la votación desarrollada en el marco de la elección de autoridades del Consejo de Responsablidad Fiscal.

Matías Tacceta, un hombre fuerte del PRO y mano derecha del intendente de Esquel, Sergio Ongarato, participó de la pulseada para presidir el Consejo que integran los secretarios de Hacienda de todos los municipios. Pero le ganó el lugar el comodorense e integrante del equipo de Juan Pablo Luque, Israel Coen. En una posterior votación Tacceta quedó como vicepresidente primero.

Claro, para la votación que definirá este año la renovación de bancas todavía falta mucho.

"Narcocriminalidad" y política

Una vez más, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia advirtió sobre los vínculos entre el narcotráfico y la dirigencia política en Chubut. Esta vez lo hizo explícito el presidente del TOF, Enrique Guanziroli, en el fallo del caso Arenas Blancas, que el mes pasado condenó a 31 personas por comercio de droga en el Valle Inferior del Río Chubut.

Según el voto del magistrado, “una vez más la tramitación de un proceso criminal expuso las relaciones existentes en la región entre la narcocriminalidad y la actividad de algunos políticos, antes denunciadas”. Es que el dato ya se repitió en al menos otros cinco expedientes donde los testimonios incluyeron menciones a políticos locales.

En el juicio oral por Arenas Blancas “un testigo afirmó bajo juramento confiar la situación ilícita descubierta a exintendentes municipales, que hubiera sido de mucha utilidad oír para conocer sus apreciaciones de lo ocurrido, particularmente por su representación, ligada además a varios de los acusados, vinculados entonces al ente oficial por ellos conducido”. Guanziroli se refiere a la Municipalidad de Puerto Madryn, cuyos jefes bien pudieron ser citados a juicio para saber si tenían información para aportar.

“Pero si esto no sucedió oportunamente, por decisión del juez federal actuante, hoy a tantos años después de ocurridos los delitos, carecen de significación y sentido sus llamados para valorar responsabilidades legales, sin perjuicio de la evaluación que merezca al Ministerio Público Fiscal interviniente”.

Lo que disparó el caso y las amenazas

El testimonio en cuestión fue de Sergio Alberto Currumil, el hombre que halló tizas de cocaína en la cantera municipal donde trabajaba. Había lloviznado y vio rastros de autos. Los siguió y notó pisadas. “Llega a un monte grande, ve tierra removida, pisó y se le fue el pie para adentro”. Pensó que podía haber un perro o gato muerto enterrados. Escarbó con un palo y al ver los paquetes con cinta y diario llamó a la Policía. Entonces se disparó el caso. El sitio ya se había dejado de trabajar porque la tierra no era buena y alguien lo sabía.

Currumil advirtió que “a raíz de toda esa mugre que encontró lo arruinaron, tuvo que mal vender su camión, lo dejaron sin trabajo en el municipio”. Tras hallar la cocaína “empezó a recibir amenazas en algunos teléfonos –declaró-, le decían ´Cuídate, dedícate a lo tuyo´”. Tardó mucho tiempo en recuperar a su hijo del consumo de drogas “porque esa gente o los aliados de ellos le vendían droga a su hijo; lo amenazaron con que le iban a quemar el camión”.

Se lo contó todo a dos exintendentes de Puerto Madryn. Pero, según aseguró, no obtuvo respuesta alguna.