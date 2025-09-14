El gobernador bonaerense Axel Kicillof lanzó una contundente afirmación sobre la situación judicial de Cristina Kirchner, asegurando que la expresidenta está "presa por causas que yo creo que fueron absolutamente armadas".

Esta declaración se da en un contexto particular de su relación con la exmandataria, ya que Kicillof reveló que aún no habló con ella tras el reciente triunfo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, aunque tiene previsto visitarla.

El gobernador, que criticó duramente la política económica del gobierno de Javier Milei, delineó su visión del peronismo y su propio rol en el espacio.

Kicillof enfatizó, en su entrevista con Clarín, la necesidad de que el Gobierno nacional "cambie" y "gobierne para las mayorías", al tiempo que se despegó de la idea de que su triunfo lo convierte en el nuevo conductor del peronismo, apostando por la unidad de todos los sectores.

Cristina Kirchner celebró el triunfo de Fuerza Patria y lanzó un claro mensaje a Milei: “Debe gobernar para todos”

La relación con Cristina y el futuro del peronismo

Kicillof, quien fue ministro de Economía durante el gobierno de Cristina Kirchner, se refirió a la expresidenta con un tono de lealtad en lo judicial, pero con una distancia en lo personal post-elecciones.

"No, todavía no, pero lo voy a hacer. La voy a ir a visitar", comentó Kicillof sobre el diálogo con Cristina Kirchner tras el triunfo bonaerense.

Reconoció que ella "mandó un audio que se lo pedimos para que estuviera presente en el escenario y pudiera hablar ella", lo que demuestra su influencia en momentos clave.

Sobre el futuro de la conducción del peronismo, Kicillof se mostró cauto, aunque con un claro posicionamiento.

"Yo no estoy en una discusión, en una disputa, en una guerra ni en una interna por una cosa o tal otra o contra alguien. Hay un sector que efectivamente me ve a mí, hemos lanzado el MDF (Movimiento Derecho al Futuro), un sector, un espacio, pero lo que tenemos ahora de corto plazo es octubre", afirmó.

Alberto Fernández analiza extender la cuarentena obligatoria y declarar el estado de sitio en Argentina

Críticas a Milei y la economía: "No es todo Estado o todo mercado"

En la entrevista Kicillof no escatimó críticas a la política económica del presidente Milei. "Milei vende una falsa antinomia: no es todo Estado o todo mercado. Eso no existe en ningún lado del mundo", sentenció.

El gobernador bonaerense insistió en que el Gobierno nacional debe modificar su rumbo económico y que el propio Milei "lo puede hacer", a pesar de que "vetando leyes que no le representan un agujero fiscal, como la de universidades, lo que hace es demostrar que no escucha nada".

Kicillof defendió el modelo de un Estado presente, contrastando con la visión del oficialismo. "En la provincia de Buenos Aires la salud pública, la educación pública en el interior, pero también en el conurbano, tienen un papel determinante", señaló, explicando que la demanda en los hospitales públicos aumentó un 30% desde la llegada de Milei, ante la crisis de la medicina privada.

Cambios en el reintegro de $ 700 para AUH y jubilados

El gobernador bonaerense también se refirió al endeudamiento con el FMI, calificando el préstamo de Macri de "tragedia" y señalando que el Fondo debería "sentarse en una mesa a hablar de esto sobre una deuda que a todas luces es impagable".