Este jueves, en el Aniversario 122° de Comodoro Rivadavia, llegó a la ciudad Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas de la Nación y Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes.

En este sentido, Katopodis habló con la prensa y elogió el rol que tiene el intendente Juan Pablo Luque en la ciudad y en el país.

“Juan Pablo es sin duda uno de los dirigentes más importantes que tiene la Argentina hoy, con un futuro enorme y que tiene para ese futuro la posibilidad de contar, de mostrar todo lo que ha hecho en esta querida ciudad”, reveló el ministro.

Respecto a las obras en la ciudad, destacó que “hay obras importantes que se ven, que han mejorado, que hablan de la belleza del espacio público, pero también hay obras estructurales que por ahí no se ven tanto, pero sabemos que para la vida de Comodoro es muy importante”.

De esta forma, se refirió al avance del “emisario submarino”, además del ordenamiento y saneamiento en “buena parte de la ciudad”.

Inauguración de obras en Comodoro

“Hoy vamos a estar inaugurando una parte de las obras, pero vamos a seguir haciendo obras para todo lo que tiene que ver con la situación climática, de inundaciones que ha sufrido esta ciudad”, sostuvo Katopodis.

Además, volvió a referirse a Luque y señaló que “está pensando claramente desde un plan de ciudad, de un marco general de cómo tiene que ir transformando y cómo viene transformando esta querida Comodoro”

Sobre el reservorio 04

Ante la consulta sobre la obra del reservorio 04, el ministro de Obras Públicas de la Nación, indicó que es corresponde a la primera etapa, de una serie de etapas.

“El intendente fue muy claro, pudo seguir embelleciendo plazas, pudo seguir haciendo obras de pavimento, podamos seguir haciendo obras de equipamiento. Pero necesito resolver el tema del saneamiento, estamos trabajando en ese sentido”, aclaró.

Y añadió: “Necesitamos resolver el problema de las inundaciones y ahí lo que trabajamos durante más de ocho meses, un plan director para que se vaya ejecutando en etapas y para que la ciudad sepa que definitivamente, después de muchos años se está encarando de manera estructural. Con las obras que realmente van a permitir que el comerciante y el vecino de Comodoro Rivadavia, cuando escucha esa lluvia en la madrugada no tenga que sufrir. No tenga que estar con la angustia de no saber con qué se va a encontrar al otro día”.

Asimismo, destacó que “se está trabajando para ir completando ese plan director. La obra del emisario, va a permitir organizar y sanear lo que hoy se está volcando, lo que hoy está contaminando, seguramente buena parte del patrimonio turístico que tanto Matías como Juan Pablo viene trabajando” explicó Katopodis.

Además, señaló que “la necesidad de lograr esas obras de saneamiento, van a permitir que entonces Comodoro pueda proyectar su desarrollo turístico y el uso de sus espacios de la manera más amigable, más sustentable, que por supuesto hoy necesita”.

Por otro lado, se refirió a la segunda parte de la obra del aterrazamiento del Cerro Chenque y confirmó que Nación lo va a financiar.

“Son obras que todas están en carpeta aquí en Comodoro. Son obras que se integran a un plan de obras, con una inversión de más de 60 mil millones de pesos, por parte del ministerio de Obras Públicas a nivel nacional en la provincia.”

La palabra de Matías Lammens

El ministro de Turismo y Deportes de la Nación, aseguró que estar en Comodoro por el aniversario de la ciudad es una “forma de acercarnos de nación a todos los comodorenses y las comodorenses” pero también es una forma de acompañar la gestión del intendente Juan Pablo Luque.

Respecto a las obras, explicó que “ya hemos hecho una primera etapa del Centro de Interpretación de Naturaleza Austral. Me parece que es una obra maravillosa. Comodoro tiene mucho para trabajar en turismo y lo viene haciendo muy bien. Hoy vamos a estar inaugurando eso”.

Asimismo, también estarán visitando clubes.

“La ciudad de Comodoro Rivadavia, recibió más de 20 subsidios para clubes de barrio. Ustedes saben la tarea que cumplen, lo importante que son los clubes en el entramado social de cada una de las ciudades”, destacó Lammens.

PreViaje 4

Sobre el programa de venta turística, que reintegra el 50% del valor del viaje, Lammens se pronunció al respecto.

"La idea es lanzarlo en marzo para viajar en mayo y junio", adelantó el ministro de Turismo.