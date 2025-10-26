La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, pidió este domingo a todos los fiscales de La Libertad Avanza que “se queden hasta el último momento” en los establecimientos de votación para monitorear el cierre del escrutinio.

Al hablar en la puerta del Hotel Libertador junto el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la funcionaria remarcó que la jornada electoral “ha sido en paz” y que no se registraron quejas sobre el nuevo sistema de votación con la Boleta Única de Papel (BUP).

“Les agradezco a todos los ciudadanos que participaron. Por primera vez, La Libertad Avanza (LLA) estuvo en los 24 distritos y estamos contentos”, dijo. Y añadió: “Agradezco a todos los argentinos que fueron a votar y les pido a todos los fiscales que se queden hasta el último momento”.

El búnker de LLA

Karina se presentó en el Hotel Libertador, donde funciona el búnker de La Libertad Avanza, antes de las 18:00 y encabezó la mesa de campaña junto al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a los armadores bonaerense y porteña, Sebastián Pareja y Pilar Ramírez.

Tal como indicó Infobae, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se incorporó al grupo poco después de las 18:20, momento en el que se aguardaba el análisis de los primeros boca de urna.

En el interior del búnker, ubicado en la intersección de la calle Maipú y la avenida Córdoba, se congregan los principales dirigentes del espacio y algunos militantes, todos atentos a los resultados preliminares.

Según los datos que manejaba el oficialismo, La Libertad Avanza se perfilaba como ganadora con una diferencia de alrededor de 5 puntos porcentuales sobre el kirchnerismo. Los sectores más optimistas dentro del partido incluso proyectaban la posibilidad de alcanzar el 40% de los votos, una cifra que consideraban inalcanzable en la previa.