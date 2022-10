El presidente de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, adelantó que en el caso de que el oficialismo logre eliminar las PASO para 2023, Juntos por el Cambio definirá las candidaturas por internas abiertas.

Según indica TN, Morales confirmó que tienen “resuelto, escrito y firmado por los cuatro partidos nacionales, más los provinciales, que si hay PASO se participa a través de ellas para definir las candidaturas, y si no hay PASO, habrá internas abiertas”.

No obstante, el también gobernador de Jujuy, estimó que el proyecto no avanzará en el Congreso: “Yo creo que el oficialismo no va a tener los votos”, dijo en declaraciones a Radio Rivadavia.

Morales, por otro lado, confirmó que será candidato a presidente, y antes de fin de año lanzará su candidatura, posiblemente con un vice del ala del Pro.