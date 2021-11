Tal como anticipo ADNSUR en Octubre pasado, la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional destinados a Chubut generarían una polémica. Es que el nuevo ATN de $ 300 millones que bajó Nación a Chubut, favoreció a algunos municipios sobre otros.

Tal como fue anticipado, en el decreto firmado figura un anexo con el listado en el que están incluidos 24 de los 27 municipios, y 11 de las 20 comunas rurales, lo que quiere decir que 12 localidades no percibirán estos subsidios. No están incluidas Rada Tilly, Esquel y Puerto Pirámides. Y de las 20 comunas rurales figuran 11, ya que no están incluidas Aldea Beleiro, Aldea Epulef, Buen Pasto, Cerro Centinela, Colán Conhué, Atilio Viglione, Ricardo Rojas, Gan Gan, y Dique Ameghino.

La situación generó una fuerte polémica e incluso, Gustavo Menna, diputado nacional de Juntos por el Cambio, elevó un pedido de informes al Gobierno Nacional para establecer si efectivamente es así.

Sin embargo, no todo habría terminado allí. Dario James, intendente de Gaiman, cuestionó la desigual distribución de los ATN, donde su municipios solo recibió un millón a diferencia de Dolavon que recibió 4 pese a tener menor cantidad de población.

En diálogo con LU20, reconoció que no es la primera vez que sucede y recordó que el año pasado, solicitó explicaciones ante el gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, quien le reconoció que la asignación de recursos era solo para los municipios que adhieren al Frente de Todos y para el resto "cero peso".

Por otro lado, desde Juntos Por el Cambio, Ignacio Torres, tomó la situación en Gaiman para denunciar la utilización de fondos público para ser utilizados en intereses partidarios. Y confirmó que se solicitará la "trazabilidad" de los recursos para establecer en qué fueron gastados.

Torres reiteró su denuncia que de que estos fondos están siendo destinados a municipios oficialistas, para "trabajo sucio" de desgaste a través de difamaciones e informaciones falsas contra candidatos de la oposición.