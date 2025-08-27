El litigio judicial que enfrenta Argentina en Estados Unidos por la expropiación de YPF sigue sumando capítulos de alta tensión y complejidad legal. En medio de un escenario económico delicado, el país se encuentra ahora en una encrucijada que podría afectar no solo sus finanzas, sino también su imagen y relaciones internacionales. La causa, que involucra a poderosos fondos de inversión, pone bajo la lupa la gestión y el control de importantes empresas estatales argentinas.

Recientemente, la Justicia estadounidense ordenó al Gobierno argentino entregar comunicaciones electrónicas de funcionarios clave, un requerimiento que abre un nuevo capítulo en este caso emblemático. La decisión genera inquietud en el equipo económico y político nacional, que ya prepara los pasos legales para defender su soberanía y preservar la confidencialidad de sus funcionarios en medio de un juicio que podría implicar una multimillonaria condena.

El Gobierno argentino solicitó formalmente a la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, que reconsidere la orden que obliga al país a entregar comunicaciones electrónicas de varios funcionarios nacionales en el marco del litigio por la expropiación de YPF.

La información fue confirmada por el analista Sebastián Maril, quien detalló en sus redes sociales que, de rechazarse esta solicitud, la Argentina podría avanzar con una apelación.

Preska había resuelto en julio que el Estado argentino debía proporcionar correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y otras comunicaciones privadas de funcionarios como el actual ministro de Economía, Luis Caputo, su antecesor Sergio Massa, y otros miembros de las gestiones de Javier Milei y Alberto Fernández.

El pedido de la jueza no incluye los dispositivos completos ni exige el acceso total a la información. Se trata de una búsqueda por palabras clave específicas, como “YPF”, “Aerolíneas Argentinas”, “ENARSA”, “Banco Nación”, entre otras.

Detrás de esta medida están los fondos Burford y Eton Park, que buscan demostrar que empresas estatales como YPF, el Banco Central, Aerolíneas Argentinas, ENARSA y Banco Nación son “alter ego” del Estado argentino. Si logran probarlo, podrían solicitar que se embarguen activos de esas entidades para cubrir el pago de la sentencia que asciende a US$ 16.000 millones.

El caso, que se tramita en tribunales estadounidenses, sigue escalando y mantiene en vilo al Gobierno argentino, ya que una decisión adversa podría tener graves consecuencias económicas y diplomática

ARGENTINA DEFENDERÁ SU POSTURA FRENTE AL FALLO DE PRESKA DESPUÉS DE LAS ELECCIONES

Argentina presentará su defensa en el marco de la apelación al fallo por la expropiación de YPF después de las elecciones legislativas de octubre próximo. La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito con sede en Nueva York fijó que la audiencia será el 29 de octubre, apenas tres días después de los comicios, según informó la Procuración del Tesoro.

El objetivo del Gobierno será revertir la sentencia dictada en septiembre de 2023 por la jueza Loretta Preska, que obliga a la Argentina a pagar a los fondos que adquirieron el litigio de los exaccionistas minoritarios de YPF al momento de la estatización.

Se trata de la apelación más trascendente para el Gobierno, ya que no solo procura anular la condena, sino también cuestionar el monto fijado por Preska.

