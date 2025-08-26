Argentina presentará su defensa en el marco de la apelación al fallo por la expropiación de YPF después de las elecciones legislativas de octubre próximo. La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito con sede en Nueva York fijó que la audiencia será el 29 de octubre, apenas tres días después de los comicios, según informó la Procuración del Tesoro.

El objetivo del Gobierno será revertir la sentencia dictada en septiembre de 2023 por la jueza Loretta Preska, que obliga a la Argentina a pagar más de US$16.000 millones a los fondos que adquirieron el litigio de los exaccionistas minoritarios de YPF al momento de la estatización.

Se trata de la apelación más trascendente para el Gobierno, ya que no solo procura anular la condena, sino también cuestionar el monto fijado por Preska.

En paralelo, Argentina también apeló el pedido de los demandantes de recibir acciones de YPF como parte de pago de la sentencia.

En este proceso, la Argentina recibió una señal favorable días atrás , cuando la Cámara de Apelaciones resolvió que el país no deberá entregar acciones de YPF hasta que se defina la apelación de fondo contra la orden de la jueza Preska, que habilitaba a los demandantes a comenzar a cobrar de alguna manera.

Los argumentos escritos de la defensa argentina serán presentados el 25 de septiembre. Luego será el turno de los beneficiarios del fallo y, recién después, la Cámara podría dictar una resolución.

Caso Cupón PBI

La Procuración del Tesoro informó que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos, con sede en Nueva York, rechazó un pedido del fondo Aurelius en el marco de la causa conocida como Cupón PBI.

Los demandantes habían solicitado revisar la decisión de esa misma instancia que, el mes pasado, desestimó su apelación y confirmó la sentencia dictada en julio de 2024 por la jueza Loretta Preska.

“En dicha sentencia se falló a favor de la República Argentina al determinar que los demandantes no habían cumplido con la cláusula de No acción prevista en los contratos”, destacó la Procuración, al tiempo que subrayó que esta resolución evita un potencial pago de US$500 millones.

La cláusula de No acción obliga a los bonistas a cumplir ciertos pasos antes de iniciar un litigio. Tanto Preska como la Cámara de Apelaciones coincidieron en que Aurelius no cumplió con esos requisitos.

De todos modos, el analista de Latam Advisors Sebastián Maril, especialista en litigios internacionales contra la Argentina, advirtió en su cuenta de X que se espera que Aurelius Capital y otros fondos vuelvan a presentar el caso ante Preska, esta vez corrigiendo el tecnicismo que derivó en un fallo favorable al país.

El caso del Cupón PBI sigue abierto en Estados Unidos y también tiene un capítulo en Londres, donde ya existe una sentencia firme por la versión en euros del bono. El eje del reclamo es una presunta manipulación de estadísticas para evitar el pago de los cupones vinculados al crecimiento económico argentino.