El gobernador Ignacio Torres afirmó que está siguiendo el desarrollo del juicio oral contra los 8 imputados por los incendios en edificios públicos de diciembre de 2021 y señaló “ojalá sea una medida ejemplificadora, nosotros lo dijimos desde el día uno, cualquiera que atente contra el patrimonio de todos los chubutenses es un delincuente y tiene que pagar las consecuencias como corresponde de su bolsillo”.

Explicó el mandatario que “son muchos los millones que costó la reparación de la Casa de Gobierno y de otros inmuebles que fueron vandalizados, ojalá más allá de que tengan una condena ejemplificadora también tengan que poner de su bolsillo para que sepan que las cosas valen”.

Según Torres, tiene que quedar claro que “no le hicieron daño al gobierno anterior, le hicieron daño a todos los chubutenses” y remarcó “el orden público es fundamental y es importante también que la justicia tome en cuenta esto y yo creo que vamos por buen camino”.

También puso de relieve la decisión política de avanzar con estas causas y dijo “hay que blanquear la situación, que siempre se hacía lo mismo, bueno para no tener problemas hacemos de cuenta que no pasó nada y evitamos conflictos, bueno eso no se va a hacer más”.

Admitió que “nosotros hemos tenido incluso pedidos de levantar la pata con algunas cuestiones judiciales de algunos que han roto patrimonio de todos los chubutenses a cambio de no hacer reclamos supuestamente en voz de los trabajadores, bueno bajo ningún punto de vista vamos a dejar de judicializar todos los hechos de vandalismo”.

El mandatario reiteró “no nos importa de qué gremio sean o nos importa de qué barra, de qué club sean, quienes rompieron patrimonio de los chubutenses tienen que pagar las consecuencias”, y consultado sobre cuándo se rehabilita la Casa de Gobierno, dijo “si podemos la semana que viene, pero no va a pasar de estos 10 días para poder inaugurarlo”.