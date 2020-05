COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR / Escuchá la entrevista) – Los jueces penales de Comodoro Rivadavia, Alejandro Soñis y Miguel Caviglia, cuestionaron este viernes las declaraciones realizadas por el gobernador Mariano Arcioni contra el Poder Judicial de Chubut y consideraron “insultante y una falta de respeto que salga a preguntar por nuestros salarios y horarios de trabajo”.

“Todo tiene un límite”, señaló Soñis tras evidenciar el “maltrato” del Ejecutivo que no abona los salarios “desde hace casi tres meses”. Aseguró que “ya no vamos a soportar” manifestaciones de esas características.

En diálogo con Actualidad 2.0, el magistrado indicó que cuestionar “qué clase de justicia le estamos dando a los chubutenses es algo insultante, no solo para los jueces sino también para los empleados, funcionarios y jubilados del Poder Judicial”.

Soñis precisó que Arcioni “no habló de una imposibilidad económica o administrativa, él simplemente preguntó cuáles son los sueldos y los horarios de trabajo”. Y agregó que “no estaría de más una disculpa suya por estas manifestaciones”.

Indicó que utilizar para el pago de sueldos el plazo fijo de más de 800 millones de pesos que tiene el Poder Judicial -tal como solicitó el gobernador- “sería absolutamente ilegal. No son de libre disponibilidad”, afirmó.

En tanto, el juez Miguel Caviglia señaló que “todo esto es una situación muy agobiante, no solo porque no nos pagan sino por no saber cuándo nos van a pagar”.

Reveló que dentro del Ejecutivo “hay personas que ganan más que los propios jueces. El Gobierno provincial no transparenta los números y esto genera una incertidumbre terrible” y aclaró que “el Poder Judicial ha congelado los sueldos desde el diciembre”.