CAPITAL FEDERAL - El Frente de Todos intentará esta tarde sacar dictamen de comisión para la revisión del régimen jubilatorio para magistrados y funcionarios del Poder Judicial y el Ministerio Público. Los senadores oficialistas buscarán que sea sin demasiado debate y sin cambios pero, según dijeron fuentes parlamentarias a Infobae, el plan es llevarlo al recinto para convertirlo en ley recién la próxima semana.

El proyecto elaborado por el Ejecutivo será tratado en un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda presididas por los peronistas Daniel Lovera y Carlos Caserio respectivamente. Arrancará a las 17 horas en el Salón Illia y se definirá a último momento la participación, o no, de funcionarios del Ministerio de Trabajo.

Juntos por el Cambio acordará su estrategia un rato antes, a las 15.30, en reunión de Interbloque. Los senadores de la oposición saben que no tienen número para rechazar el proyecto, comparten su espíritu para poner fin a privilegios pero consideran que puede convertirse en una herramienta de “atropello” y “vaciamiento” del Poder Judicial.

De hecho el presidente del interbloque, Luis Naidenoff, remarcó que podrían acompañar al oficialismo si se hicieran algunos ajustes al texto votado en la cámara de origen pero advirtió que no aceptará ninguna “extorsión”. Pedirían que se indicara expresamente que se mantendrán los beneficios para los miembros del Poder Judicial y del Servicio Exterior a los que ya se les aceptaó la jubilación.

La media sanción se votó tras un escándalo en Diputados el jueves pasado. Primero Juntos por el Cambio había reclamado en comisión incorporar una cláusula transitoria para ‘proteger’ a los jueces actuales de manera que con la reforma no se empujara un recambio que habilitara designaciones más amigables con el poder de turno. El tema llegó al recinto sin esa concesión.

Radicales, macristas e incluso parte del bloque Federal no bajaron al recinto donde el Frente de Todos reunió, con dificultad, 129 diputados en sus bancas. Tras el quórum los opositores se sentaron en las suyas pero al advertir la presencia del ex gobernador Daniel Scioli reclamaron que ya no podía ser parte. Scioli se defendió, explicó que aún no había presentado su renuncia como diputado y que los viajes a Brasil los había realizado en calidad de futuro embajador y no en ejercicio de esas funciones. Mario Negri, jefe del Interbloque, avisó que se levantaban y denunció la situación.

El proyecto que remitió Diputados al Senado de la Nación establece un nuevo cálculo del haber inicial que será el 82% móvil del promedio de las últimas 120 remuneraciones “actualizadas al valor del salario correspondiente a cada categoría o cargo vigente al momento del cese”.

Si la ley sale tal como obtuvo la media sanción, se elevará la edad jubilatoria gradualmente pero diferenciada por género. Fue un pedido de Juntos por el Cambio. Para los hombres la escala arrancaría en 60 años en 2020 y terminaría en 65 en el año 2025. Para las mujeres se mantendría en 60 años. Otro de los artículos establece que el trámite jubilatorio de los jueces se realizará como para cualquier otro beneficiario y no se iniciará en el Poder Judicial.

El texto aprobado por la Cámara de Diputados sostiene además que para acceder al régimen de privilegio deberán haber trabajado 10 años seguidos en el Poder Judicial o 15 años en forma interrumpida de los 30 años que deberán haber aportado al sistema jubilatorio. Desde el oficialismo el presidente del bloque del Frente de Todos, José Mayans, anticipó que no se aceptarán cambios para evitar que la ley regrese a Diputados.