El candidato oficialista Juan Pabblo Valdés ganó las elecciones con más del 50% de los votos y se convierte así en el próximo gobernador de Corrientes, seguido por el peronista Martín Ascúa, que reunía el 20,1%, y Ricardo Colombi, con el 17,27%, escrutadas el 11,22% de las mesas.

La Libertad Avanza (LLA), en tanto, con Lisandro Almirón como candidato, se ubicaba en un cuarto lugar con el 8,2 por ciento, según el escrutinio provisorio.

En las redes sociales, el gobernador de Chubut, felicitó a Juan Pabblo Valdés: “Los correntinos ratificaron un modelo de gestión exitoso que impulsa el desarrollo y se sustenta en los valores de la transparencia y la austeridad", dijo.

Y agregó: "Desde Chubut celebramos este respaldo y renovamos nuestro compromiso de seguir trabajando juntos por una Argentina más justa, hermanada y verdaderamente federal”.

