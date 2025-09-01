El candidato oficialista Juan Pablo Valdés se consagró este domingo como nuevo gobernador de Corrientes tras imponerse con el 52,61 % de los votos en las elecciones provinciales. Con esa diferencia, el actual referente radical logró evitar el balotaje y aseguró un nuevo triunfo para la alianza gobernante en el distrito.

Detrás de Valdés se ubicó el postulante del peronismo, Martín “Tincho” Ascúa, intendente de Paso de los Libres, quien alcanzó el 20,1 % de los sufragios. En tercer lugar quedó el ex mandatario provincial Ricardo Colombi, también del radicalismo pero enfrentado a la conducción actual, que obtuvo el 17,27 % de los votos. En tanto, La Libertad Avanza (LLA), que llevaba como candidato al diputado Lisandro Almirón, finalizó en la cuarta posición con el 8,2 %, de acuerdo con los datos provisorios.

El escrutinio divulgado en la noche del domingo correspondía al 11,22 % de las mesas, y aunque se trataba de una carga parcial, la tendencia resultó irreversible y consolidó el triunfo de Valdés. Cabe señalar que la página oficial que transmitía los resultados quedó fuera de servicio y fue desactivada de manera permanente, lo que generó cuestionamientos desde sectores de la oposición que pidieron mayor transparencia en la difusión de los datos.

Con este escenario, quedó descartada la posibilidad de una segunda vuelta, una alternativa que el peronismo había considerado como única vía para disputarle al frente radical la conducción de la provincia, según publica NA.

El resultado confirma el predominio de la UCR en Corrientes, donde gobierna de manera ininterrumpida desde hace más de dos décadas, y ratifica a Valdés como figura central en la proyección política del radicalismo hacia el plano nacional.

TRABAJAR JUNTOS

El flamante candidato ganador, Juan Pablo Valdés, destacó tras reconocer el triunfo que el electorado “ha decidido que tiene un nuevo gobernador en primera vuelta” y llamó a “trabajar juntos para el futuro”.

Por su parte, el mandatario saliente y senador provincial electo Gustavo Valdés pidió “trabajar en el diálogo” y destacó el trabajo del espacio Provincias Unidas por sostener el “federalismo”.

Al hablar en el búnker del frente oficialista, el actual mandatario señaló que “fue de las campañas más sucias que se tenga memoria en los últimos tiempos, pero los correntinos sabemos que no nos doblamos a guachazos y acá estamos parados nuevamente”.

Al búnker asistieron gobernadores aliados como Alfredo Cornejo (Mendoza) y Carlos Sadir (Jujuy), entre otros dirigentes locales como el vicegobernador Pedro Braillard Poccard, que integró la fórmula junto a Juan Pablo Valdés.

EL SALUDO DE LOS GOBERNADORES

Los hermanos Valdés fueron felicitados por los gobernadores que integran ese espacio, que destacaron el “modelo de gestión exitoso” y la defensa del “interior del país”.

“Los correntinos ratificaron un modelo de gestión exitoso que impulsa el desarrollo y se sustenta en los valores de la transparencia y la austeridad. Desde Chubut celebramos este respaldo y renovamos nuestro compromiso de seguir trabajando juntos por una Argentina más justa, hermanada y verdaderamente federal”, destacó el mandatario de Chubut, Ignacio Torres.

“Hay un grito federal que se escucha cada vez más fuerte. Te deseo una gran gestión para seguir construyendo una Corrientes que refleje la fuerza del interior productivo. Felicito también a todos los correntinos que este domingo, con responsabilidad y compromiso cívico, acudieron a votar, fortaleciendo así la democracia argentina”, expresó el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora.

Por su parte, el gobernador jujeño Carlos Sadir señaló que el triunfo ratifica que “la voluntad de los argentinos es ser representados por quienes conocen y defienden al interior del país, el interior del trabajo y la producción, con el objetivo de generar más oportunidades para nuestra gente”.

“Felicitaciones a todos los correntinos que se acercaron a las urnas y participaron de la jornada democrática. Y felicitaciones por el triunfo que refleja una gestión que estuvo al lado de la gente”, expresó, por su parte, el presidente de la UCR, Martín Lousteau.

También se manifestó el PRO, que destacó que “los correntinos ratificaron en las urnas el camino de desarrollo, modernización y transformación que inició Gustavo Valdés y que hoy tiene proyección de futuro con una gestión que sigue mirando hacia adelante”.

“Corrientes demuestra que con trabajo, convicción y equipo se puede construir una provincia que crece, se integra y lidera”, indicó el partido desde sus redes sociales.