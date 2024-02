En una entrevista realizada esta mañana, el exgobernador de Neuquén y actual presidente de la convención del Movimiento Popular Neuquino (MPN), Jorge Sapag, se pronunció sobre el conflicto entre el presidente Javier Milei y los gobernadores de la Patagonia, criticando la postura del Ejecutivo Nacional y sugiriendo un cambio de estrategia por parte de Milei.

Sapag afirmó en radio AM550 que "si Milei quiere gobernar, deberá generar consensos con los gobernadores y legisladores". El exgobernador destacó que el presidente, al calificar de "casta" a quienes fueron elegidos democráticamente, no está promoviendo un enfoque de gobernanza, sino buscando efectos mediáticos.

"Milei no tiene un solo gobernador en el congreso, no tiene legisladores; por lo tanto, tiene que generar consensos y un plan de gobierno para mostrar a la ciudadanía que no estamos en una nueva grieta. El cambio tiene que venir por ahí" , expresó Sapag.

Además, Sapag señaló que, aunque el discurso confrontativo de Milei puede ser efectivo ante la población, no resulta beneficioso para la gobernanza. Enfatizó que la situación del país es crítica y que se necesita un cambio en la política que promueva el crecimiento, la inversión y el combate contra la evasión y el contrabando.

"No basta con resolver los problemas del déficit a costa del sacrificio de otras áreas del país o provincias. La política tiene que cambiar e ir hacia el crecimiento, pero para esto hace falta inversión y combatir la evasión y el contrabando. No se puede creer que con emisión vamos a resolver los problemas", concluyó Sapag.