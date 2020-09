BUENOS AIRES (ADNSUR) – El periodista Jorge Lanata fue invitado en la noche del sábado por Juana Viale a su programa de Canal 13 y fue lapidario contra el gobierno nacional: “son más ineficientes que corruptos, son inútiles”.

En el programa "La Noche de Mirtha" el periodista opinó además que el Gobierno nacional está intentando “meterse adentro de las empresas al dar créditos blandos para manejarlas” y que es por eso que el aislamiento "va a seguir".

Para Lanata, además el Poder Ejecutivo se aprovecha de la crisis sanitaria “para hacer un montón de cosas que quizás hubiera tardado más en hacer, pero que igual hubieran hecho” y mencionó que quieren “que la economía dependa en un 90% del Estado”.

“No estamos bien. Estamos sufriendo las consecuencias de lo que votamos. Lo que pasa es que no hay que juntar las dos cosas, no es lo mismo la pandemia que la cuarentena. Las consecuencias de la cuarentena serán responsabilidad del Gobierno, tanto el quilombo económico como que no haya clases, eso tiene que ver con cómo se manejó la pandemia”, dijo.

"Son más inútiles que chorros", Jorge Lanata se refirió al gobierno de Alberto Fernández

Cuando se refirió al actual Gobierno nacional y a los funcionarios que acompañan al presidente Alberto Fernández, Lanata afirmó que “no tiene tanto un problema de corrupción, sino que son más ineficientes que corruptos, son inútiles".

“Algunos chorros hay”, aclaró.

Sobre la relación entre el Gobierno nacional, el de provincia de Buenos Aires y el de Ciudad de Buenos Aires, Lanata lamentó que “con el tiempo la relación se fue desgastando y después de lo que pasó con la Policía, no podía seguir".

“A todos nos gustó ver juntos a Larreta, Kicillof y a Alberto, por más que no los hayamos votado, pero eso no siguió porque era mentira. Estaban ahí forzados por lo que pasaba, no es que querían ir ahí”, agregó.