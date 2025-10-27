El gobernador Ignacio Torres deberá recalibrar su estrategia y así pareció anticiparlo en la noche del domingo, cuando señaló que convocará a los legisladores electos por Chubut para acordar la defensa de los intereses que interesan a la provincia. Aunque ese discurso no es nuevo, ya que lo expresó en otras oportunidades y hasta destacó el buen diálogo con el peronista Carlos Linares, el anuncio adquiere mayor relevancia a la luz de los resultados de las elecciones.

La candidata del oficialismo quedó en tercer lugar y de ese modo perderá la banca que había ganado en 2021. Esto significa que el gobierno provincial dejará de contar con dos diputados propios, para quedar en minoría frente a los dos libertarios —además de Maira Frías, César Treffinger— y dos justicialistas —a José Glinski se le sumará Juan Pablo Luque, en reemplazo de Eugenia Alianello—.

Torres podrá apoyarse eventualmente en las estrategias que pueda articular con los gobernadores de Provincias Unidas, que también sufrieron una fuerte derrota como consecuencia de la polarización, aunque aun así lograron cosechar 5 bancas propias.

Pero los temas específicos de la provincia de Chubut, en materia de presupuesto nacional, deberá articularlos antes con la oposición peronista, que con los libertarios que responden ciegamente a los designios del presidente Javier Milei.

Para eso, será fundamental el diálogo que pueda reconstruir con el propio Luque, quien se expresó en la noche del domingo cuestionando "la campaña sucia" del gobierno provincial hacia su figura.

CÓMO LE FUE A ROMERO EN LA ELECCIÓN

Los votos obtenidos por 'Despierta Chubut' fueron de apenas 63.056, un claro retroceso frente a los más de 108.000 cosechados en noviembre de 2021, cuando Ana Clara Romero resultó electa. Y también resultó por debajo de los 70.634 con los que Jorge Ávila ingresó al Congreso, en la elección de octubre de 2023.

En Comodoro Rivadavia, Romero sumó alrededor de 22.800 votos, es decir bastante por debajo de los 35.847 que había cosechado en julio de 2023, cuando perdió en su segundo intento por transformarse en intendenta de Comodoro Rivadavia.

Así, además del innegable efecto de la "polarización" y el innegable fenómeno de Javier Milei como un dato no pasajero de la política argentina, que obtuvo un resultado impensado en todo el país incluso por sus propios referentes, también parece haber jugado el techo de votos al que puede aspirar la propia legisladora, que de este modo pareció cerrar sus aspiraciones de cara al 2027.