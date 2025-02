Jonathan Viale rompió el silencio tras el escándalo con un contundente descargo: " jamás agarré un mango..."

Jonatan Viale, tras la escandalosa entrevista con Javier Milei, decidió romper el silencio y lanzar un contundente descargo luego de haber sido tildado de “ensobrado” y “periodista del poder” en las últimas horas.

El conductor no se guardó nada y tuvo su momento para dejarle mensajes no solo al kirchnerismo, sino también al Gobierno, a colegas suyos e incluso a Alberto Fernández por haber golpeado a Fabiola Yáñez.

“Para los que tengan alguna duda sobre mí, les puedo asegurar que nunca jamás agarré un mango de ningún gobierno. No necesito; no quiero; no me interesa; tuve mil oportunidades; las rechacé todas”, manifestó Viale respecto de los comentarios que lo tildaban de ‘ensobrado’.

Y continuó: “les voy a decir exactamente la verdad. Ya íbamos una hora de entrevista donde le había hecho 37 preguntas sobre el caso “Libra”. Le pregunté todo; pero todo. Al final, en la última pregunta, se metió Santiago Caputo. ¿Por qué? Porque Milei dijo que le iba a consultar al Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, por la causa”. En ese tenor, criticó al asesor presidencial: “¿Qué hizo Caputo? Una grosería: se metió de la nada, cortó la nota y le dijo algo al oído a Milei. Yo dije: “Ah, por un quilombo judicial” y acepté sacar esa parte”. Y admitió: “¿Me equivoqué? Sí, me equivoqué”

Asimismo, recordó cómo estaba la sala al momento de la entrevista: “Tenía enfrente al Presidente de la Nación, a su hermana Karina Milei, al Ministro de Economía Luis Caputo, al vocero presidencial Manuel Adorni, al asesor Santiago Caputo. Me faltó firmeza para mandarlos a la mierda. Tuve miedo de que la nota se suspenda. En ese momento solo pensé en que la entrevista corría riesgo y quise asegurarme tener el material para la gente después de un fin de semana con mucha incertidumbre”.

En otros términos, criticó a Alberto Fernández con una fuerte frase: “Alberto: cerrá el orto. No le pegues a las mujeres. Hiciste de la Quinta de Olivos un cabaret. Por tu culpa murieron miles de argentinos porque estabas feliz con tu encuesta de mierda donde medías 80%. Acordate lo que dijo Guzmán: “La cuarentena fue una bandera política que hizo fuerte al gobierno. Por eso, fue más larga de lo que debió haber sido”. Vos fuiste un malnacido que encerraste a la gente para rascar unos puntitos más”, lanzó.