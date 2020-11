CAPITAL FEDERAL - El periodista Jonatan Viale criticó a Raúl Alfonsín (embajador argentino en España) por sus dichos sobre el banderazo, tras manifestar que quienes participan de las marchas contra el Gobierno lo hacen "porque perdieron las elecciones". "Desde Europa es fácil: no hay inseguridad, no hay inflación, ganás en euros, no ves la pobreza, ni las villas ni la desocupación", disparó el conductor radial.

"A ver Ricardo, qué cómoda es la vida ganando 15 mil dólares por mes, viviendo en un palacio en Madrid con chofer", apuntó el conductor de Viale 910 (La Red), remarcó.

Viale le recordó por qué la gente protesta contra el Gobierno con ocho banderazos en tan solo cinco meses: "Porque liberaron 2 mil presos con la excusa del Covid-19 y ahora están matando a una persona por día en el conurbano; porque Amado Boudou gana 400 mil pesos por mes de jubilación cuando la mayoría de los jubilados no pasa los 18 mil; porque Lázaro Báez está libre en una de sus mansiones; porque las ambulancias de Mario Ishii siguen vendiendo falopa", disparó.

"Por eso salió la gente -insistió-. Porque Cristina Kirchner se quiso cargar a los jueces que la investigaron; porque quieren controlar a los periodistas; porque el presidente Alberto Fernández dijo que Hugo Moyano es un dirigente ejemplar, no sé si tu papá pensaba lo mismo; porque desmantelaron a la Oficina Anticorrupción, que como radical deberías defender; porque volvió el fútbol y los shoppings y las clases no; porque según Kicillof son un despelote operativo. Por eso salió la gente, Ricardo", continuó Viale, según publicó La Nación este martes.

"A lo mejor los cócteles de la embajada no te dejan visibilizar esto. No se enojen con la gente, porque ni siquiera los kirchneristas están conformes con la gestión de Alberto Fernández. Funcionarios que no funcionan, ¿te suena?", sumó.

Tras pasar un audio del dirigente radical criticando a Cristina Fernández de Kirchner antes de formar parte del Frente de Todos, Viale enfatizó: "Duele ver lo poco que tiene que ver con ese dirigente joven que hace nueve años no tenía miedo. Se me cae un lagrimón".

Fuente: La Nación