Javier Milei y Mauricio Macri acordaron trabajar juntos después de las elecciones

El Presidente de la Nación, Javier Milei, recibió este viernes en la Quinta de Olivos al ex presidente y titular del PRO, Mauricio Macri, en un encuentro que duró poco más de una hora y media.

De la reunión también participaron Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y Guillermo Francos, jefe de Gabinete.

Se trató del segundo encuentro entre Milei y Macri en menos de una semana: el primero se había realizado el domingo pasado en la residencia presidencial. Según informó el Presidente a través de sus redes sociales, durante la reunión acordaron trabajar en conjunto a partir del 27 de octubre, una vez que se concreten las elecciones del 26 de octubre.

Milei destacó que el objetivo del trabajo conjunto será “construir los consensos necesarios que permitan avanzar en las reformas estructurales que necesita el país”. Por su parte, Macri indicó en sus redes sociales que “es bueno haber retomado el diálogo después de un año” y subrayó la importancia de encontrar oportunidades para trabajar en la recuperación económica y social de Argentina.

El vínculo entre ambos dirigentes había estado marcado en los últimos meses por cruces y distanciamiento. La reunión de este martes se interpretó como un intento de acercar posiciones y coordinar acciones de gestión futuras, en especial relacionadas con reformas que Milei considera prioritarias para su administración.

Los equipos de ambos líderes continuarán evaluando posibles líneas de trabajo conjunto, con reuniones que podrían concretarse en las próximas semanas. El acuerdo anunciado no incluye definiciones sobre cargos ni posiciones políticas específicas, sino que se centra en la coordinación de políticas públicas y reformas estructurales tras las elecciones.

“Recién hemos terminado una muy fructífera reunión con el expresidente (EL PRESI) @mauriciomacri , el Jefe de Gabinete @GAFrancosOk y la Secretaria General de la Presidencia @KarinaMileiOk en la que acordamos trabajar en conjunto, a partir del 27 de octubre, para construir los consensos necesarios que nos permitan avanzar en las reformas estructurales que necesita nuestro País para que sea grande nuevamente”, celebró Milei en la red social X.

El encuentro se inscribe en un contexto de diálogo político creciente entre el gobierno actual y sectores de la oposición, luego de meses de tensiones y diferencias públicas. Analistas políticos destacan que la coordinación entre el Ejecutivo y referentes de partidos opositores podría tener impacto en la implementación de futuras medidas legislativas.