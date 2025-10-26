El presidente de la Nación, Javier Milei, votó este domingo en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) ubicada en el barrio porteño de Almagro. Tras su participación, el mandatario publicó en sus redes sociales varias imágenes del momento, que generaron gran revuelo por un detalle particular.

Lo cierto es que las fotos compartidas por el Presidente o su equipo de redes fueron retocadas con un filtro llamativo. La edición buscó modificar su tono de piel, hacer su mandíbula más prominente y lograr una mayor definición de otros rasgos faciales, como cejas más prolijas y ojos claros más resaltados.

“Votando... Fin”, dice el posteo de la polémica foto, que incluía cuatro capturas de televisión que lo mostraban tanto en su llegada al centro de votación como introduciendo su boleta en la urna.

Según indica Minuto Uno, los retoques digitales lograron un mentón más saliente, una mandíbula definida y unas cejas estilizadas que acentuaban el celeste de sus ojos, atributos que la comunidad libertaria en redes sociales suele destacar como deseables en la figura masculina.

El programador y experto en tecnología Javier Smaldone expuso las modificaciones al compartir en su cuenta de X una comparativa que mostraba las claras diferencias entre la imagen real del mandatario y la retocada.

El voto de Milei

La llegada de Milei a la UTN se produjo alrededor de las 11 de la mañana. El Presidente saludó a la gente que lo esperaba desde el automóvil. Una vez dentro de la universidad, saludó a los medios de comunicación, pero se mantuvo en silencio, sin dar declaraciones a la prensa. En el lugar, fue recibido por integrantes de su equipo de comunicación, Santiago Oría e Iñaki Gutiérrez.

El mandatario hizo la fila correspondiente y, cuando llegó su turno, saludó a los fiscales y al presidente de la mesa 2211 en Almagro, para luego recibir la boleta. A los pocos minutos, salió de la cabina y, nuevamente, no emitió declaraciones. Antes de subirse al auto para retirarse, saludó al público, que se expresó tanto con muestras de apoyo como con algunas quejas.

Tras votar, Milei regresó a la residencia oficial de Olivos para pasar el resto de la jornada. Por la tarde, está previsto que se dirija al búnker de su espacio político, montado en el Hotel Libertador sobre Avenida Córdoba, donde seguirá los resultados de los comicios junto a su equipo de trabajo.