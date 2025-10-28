A pocos días de haber obtenido la victoria electoral, el presidente Javier Milei comenzó a desplegar su estrategia para sumar respaldo político y avanzar con las reformas que planea enviar al Congreso. En ese marco, convocó a un grupo de gobernadores para reunirse el próximo jueves y abrir el diálogo sobre las principales iniciativas de su gestión.

Entre 15 y 17 mandatarios provinciales confirmaron su presencia en el encuentro, que se llevará a cabo a las 17:00.

En representación del Gobierno nacional también participarán el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; y el titular de la cartera del Interior, Lisandro Catalán.

“Nos alegra saber que en muchas provincias la segunda fuerza no fue el kirchnerismo, sino el oficialismo provincial. Oficialismos que son actores racionales, pro-capitalistas, y a los que uno más uno les da dos. Es por eso que queremos invitar a la gran mayoría de los gobernadores que tendrán representación parlamentaria a discutir en conjunto estos acuerdos. En definitiva, ahora sí podremos traducir en leyes las consignas del Pacto de Mayo”, dijo Milei en el discurso que dio luego de la victoria de La Libertad Avanza en los últimos comicios.

Javier Milei subió una foto “retocada” a sus redes sociales y estalló la polémica

De acuerdo a la información publicada por Infobae, algunos de los invitados son Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Claudio Poggi (San Luis), mientras que Alfredo Cornejo (Mendoza) también estaba en la lista, pero no podía concurrir porque ya tenía un viaje programado y enviará a su vice, Hebe Casado.

“Vamos a poder sentarnos a discutir las bases para una Argentina distinta, una Argentina que hoy en día no nos podemos ni siquiera imaginar. Porque un dato que quedó en claro hoy es que dos de cada tres argentinos no quieren volver al pasado”, había anticipado el Presidente en el búnker oficialista.

El objetivo principal de las autoridades nacionales es empezar a conversar sobre las reformas laboral y tributaria que enviarían a fin de año al Congreso para que sean debatidas en la primera parte del 2026.

La vidente que aseguró que Milei perdería las elecciones rompió el silencio: “Pasó algo muy raro...”

Si bien la Casa Rosada ya trabaja en el llamado a sesiones extraordinarias para que el recinto continúe funcionando en el verano, con pausas solamente en los días festivos, como Navidad y Año Nuevo, sería únicamente para tratar el Presupuesto 2026, que se presentó en septiembre.

De todas formas, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, estaba analizando las fechas y los temas a incluir para ese periodo, y no se descartaba sumar también otras iniciativas.

No obstante, las mencionadas reformas no están listas todavía y, si bien recientemente circuló una versión de la laboral, se trata de un texto viejo que no va a ser el que finalmente se impulse.

Por el contrario, los proyectos se elaborarán luego de que el Consejo de Mayo, que encabeza Francos e integran representantes de diferentes sectores, entregue el informe final en el que están trabajando. Se prevé que esto suceda recién el 15 de diciembre.

Tras el triunfo de LLA, Milei convocó a gobernadores de otros partidos para acordar reformas

Con el estado de situación y las propuestas correspondientes ya sobre la mesa, el Poder Ejecutivo procederá a redactar las leyes que luego intentará sancionar en el Congreso, que para ese momento ya tendrá la nueva composición, con mayor poder de La Libertad Avanza.