Javier Milei mantendrá una reunión con Donald Trump en Nueva York, en el contexto de la actual tensión cambiaria. El encuentro está previsto para la mañana del próximo martes, según lo comunicado por la Cancillería argentina.

El mandatario argentino se reunirá de manera bilateral con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el martes por la mañana en Nueva York.

X de Cancillería Argentina 🇦🇷

NOTICIA EN DESARROLLO

