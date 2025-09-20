DÓLAR
Javier Milei se reunirá con Donald Trump en Nueva York en pleno conflicto cambiario en Argentina
El presidente argentino viajará a Estados Unidos para mantener un encuentro bilateral con su par Donald Trump el próximo martes por la mañana, según confirmó la Cancillería. La reunión se dará en un contexto de fuerte tensión en los mercados.
Javier Milei mantendrá una reunión con Donald Trump en Nueva York, en el contexto de la actual tensión cambiaria. El encuentro está previsto para la mañana del próximo martes, según lo comunicado por la Cancillería argentina.
El mandatario argentino se reunirá de manera bilateral con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el martes por la mañana en Nueva York.
