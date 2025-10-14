El presidente de la Nación, Javier Milei, mantendrá este martes una reunión en la Casa Blanca con su par estadounidense Donald Trump, en lo que será el primer encuentro oficial entre ambos mandatarios y uno de los más esperados del año. La cumbre llega pocos días después del acuerdo financiero alcanzado entre la gestión libertaria y la administración republicana, con el objetivo de estabilizar la economía argentina.

Milei partió este lunes a las 15:15 rumbo a Washington D. C., acompañado por una comitiva integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, los ministros Luis Caputo (Economía) y Patricia Bullrich (Seguridad), además del presidente del Banco Central, Santiago Bausili. En la capital estadounidense ya lo esperaban el canciller Gustavo Werthein, el embajador argentino Alejandro “Alec” Oxenford y el asesor presidencial Santiago Caputo.

Según la agenda oficial, Milei arribará al mediodía a la Casa Blanca, donde será recibido por Trump. Tras el saludo protocolar y la firma del libro de honor, ambos mantendrán una reunión privada en el Salón Oval, seguida de un almuerzo de trabajo entre las delegaciones de ambos países. Luego, el mandatario argentino participará de otras actividades protocolares antes de emprender el regreso al país por la noche.

El encuentro se concretará luego de varios meses de negociaciones diplomáticas y en medio del buen clima político entre ambos líderes. La reunión también genera expectativa por la posibilidad de anunciar un nuevo acuerdo comercial bilateral, impulsado por Werthein y el equipo económico argentino.

Antes del viaje, Milei elogió en redes sociales a Trump por su papel en la reciente liberación de rehenes por parte de Hamas, en el marco de las negociaciones por un alto el fuego en Medio Oriente.

El presidente argentino podría además participar de un homenaje a Charlie Kirk, activista político estadounidense asesinado el 10 de septiembre, aunque esa actividad aún no fue confirmada oficialmente.

La visita de Milei a Estados Unidos culminará este martes por la noche, cuando el mandatario y su comitiva regresen a la Argentina tras una jornada clave para las relaciones bilaterales.