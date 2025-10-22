En el tramo final de la campaña legislativa, el presidente Javier Milei volvió a mostrar su respaldo a los referentes de La Libertad Avanza Neuquén. A través de reposteos, menciones y mensajes en redes sociales, el mandatario amplificó la visibilidad de Nadia Márquez y Pablo Cervi, quienes encabezan la lista al Senado por el espacio libertario.

El oficialismo libertario considera que el 50% del padrón neuquino está compuesto por votantes menores de 35 años, un público clave por su consumo digital y su afinidad con los mensajes directos de Milei.

Cinco publicaciones y un mensaje central: libertad y desarrollo

Según el informe difundido por el espacio libertario, en las últimas horas Milei compartió al menos cinco publicaciones de los candidatos neuquinos. Una de ellas fue la del actual diputado Pablo Cervi, quien escribió:

“Más libertad, más inversión y más futuro para Neuquén.”

El mensaje fue acompañado por una promesa de reformas económicas orientadas al crecimiento y la competitividad, que el propio Milei replicó en su cuenta oficial.

En otro de los posteos, el presidente también compartió una frase de Nadia Márquez, quien señaló:

“Este domingo decidimos si seguimos con el cambio que empezamos junto al presidente Javier Milei o si volvemos al pasado.”

Con ese tono, ambos candidatos buscaron reforzar la identidad del espacio libertario en Neuquén, apelando a los votantes que acompañaron a Milei en 2023.

Coincidencias en el discurso económico y la defensa institucional

El jefe de Estado replicó además mensajes vinculados al desarrollo productivo, la inversión privada y la defensa de la propiedad. En una publicación reciente, Cervi apuntó al conflicto por la propiedad de tierras de Manu Ginóbili en Villa La Angostura, advirtiendo que el Ejecutivo provincial debía “cumplir los fallos judiciales para evitar el incumplimiento de deberes de funcionario público”.

Milei compartió ese mensaje, en línea con su defensa de la seguridad jurídica y el respeto a la propiedad privada, dos pilares del discurso libertario.

Reducción de impuestos y competitividad provincial

Otro de los ejes compartidos entre el presidente y los candidatos neuquinos fue la reducción de impuestos. Cervi propuso disminuir el impuesto a los ingresos brutos para alentar la inversión y mejorar la competitividad del sector privado.

“Reducir la presión fiscal es esencial para construir una Argentina en crecimiento”, señaló el diputado, en un mensaje que Milei también replicó.