Javier Milei reunió a diputados aliados en Olivos para asegurar el respaldo a los vetos a jubilados y discapacidad

En un encuentro realizado el martes por la noche en la Quinta de Olivos, el presidente Javier Milei convocó a diputados de su bloque La Libertad Avanza (LLA) y a aliados del PRO con un objetivo estratégico claro: blindar en la Cámara de Diputados los vetos presidenciales a las leyes que aumentan jubilaciones y establecen la emergencia en discapacidad.

La reunión se da en la previa de una semana decisiva, cuando la oposición intentará revertir las decisiones presidenciales en el recinto.

Según fuentes oficiales y la periodista Josefina Godoy Martínez de TN, la cena tuvo como fin delinear un plan para alcanzar los 86 votos necesarios, que representan un tercio del cuerpo legislativo, para sostener los vetos de Milei.

El oficialismo, con LLA y el respaldo incondicional del PRO, suma 74 votos, por lo que debe negociar con diputados que responden a gobernadores dialoguistas y monobloques para completar el número.

Una fuente legislativa presente en el encuentro sostuvo: “todos los diputados de LLA vamos a defender los vetos, es lo correcto. El que duda no debería ser miembro de La Libertad Avanza”. Por su parte, desde el PRO expresaron su compromiso firme: “nos acompañan incondicionalmente, incluso cuando se requiere no ser casta y asumir el costo político”.

En la cena, que comenzó a las 20:00, estuvieron presentes figuras clave del PRO como Cristian Ritondo, jefe de bloque; Diego Santilli; Sabrina Ajmechet; Alejandro Finocchiaro; Silvana Giudici; Luciano Laspina y Daiana Fernández Molero. Por la Liga del Interior, sector de la UCR alineado al Gobierno, participó el neuquino Pablo Cervi.

Más allá de los vetos, la agenda analizada incluyó la estrategia para hacer frente a otros desafíos legislativos. Entre ellos, los proyectos de los gobernadores para modificar la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el impuesto a los combustibles, así como la posible reactivación de la comisión investigadora por la causa conocida como $LIBRA, vinculada a denuncias de corrupción.