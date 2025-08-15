Javier Milei lanzó la campaña de LLA en Buenos Aires y destrozó a Kicillof: "comunista enano"

El presidente Javier Milei encabezó este jueves el acto de lanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza (LLA) en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, y no dejó pasar la oportunidad de lanzar duras críticas al gobernador Axel Kicillof y al kirchnerismo.

Según el mandatario, la gestión del oficialismo convirtió a la provincia en una “vergüenza nacional” y un “reducto de atraso”, a pesar de ser históricamente uno de los motores económicos del país.

El acto se realizó en el club Atenas, con presencia de dirigentes locales de LLA, militantes y simpatizantes que asistieron a escuchar los planteos del presidente. Durante la jornada, Milei también destacó la necesidad de consolidar un espacio político “que le ponga un freno al kirchnerismo y al mal manejo provincial” y llamó a los bonaerenses a involucrarse en las elecciones de septiembre.

En su discurso, el Presidente advirtió sobre lo que consideró “la manipulación electoral del oficialismo” y cuestionó la decisión de Kicillof de desdoblar las elecciones para el 7 de septiembre, asegurando que esta estrategia busca que “los bonaerenses de bien se queden en la casa y solo vote el aparato del peronismo”. También denunció que algunas candidaturas locales, a las que calificó de “testimoniales”, son un fraude moral porque los intendentes no tienen intención de asumir y solo participan para beneficiar al oficialismo.

La información más importante surgió cuando Milei directamente se refirió a Axel Kicillof: lo calificó como “comunista enano” y acusó al kirchnerismo de tener miedo de ser derrotado por los “violetas”, en referencia a La Libertad Avanza. “Han convertido la provincia de Buenos Aires en una vergüenza nacional”, insistió el mandatario, al tiempo que enfatizó que “el distrito debería ser punta de lanza de la riqueza nacional, pero fue transformado en un territorio de atraso y corrupción”.

Además, Milei aseguró que su espacio político buscará recuperar la presencia y la inversión en la provincia, promoviendo un modelo de desarrollo que privilegie la economía productiva, el empleo y la reducción del gasto público innecesario. “No vamos a permitir que se sigan tomando decisiones que condenan a los bonaerenses al atraso y la dependencia del Estado”, dijo ante los presentes.

El acto también incluyó intervenciones de dirigentes locales y referentes de la coalición, quienes resaltaron la necesidad de “recuperar la identidad y la fuerza de la provincia de Buenos Aires” y coincidieron en que la campaña será clave para frenar el avance del kirchnerismo. Entre los asistentes se destacó la presencia de militantes de distintos municipios que, según fuentes del partido, representan un apoyo consolidado para las elecciones de septiembre.