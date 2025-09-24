“Para el político siempre será redituable sacrificar el futuro en el altar del presente, porque consumir el capital acumulado genera bienestar momentáneo y ese bienestar momentáneo genera votos. A cambio está sacrificando un futuro de mayor crecimiento”, sostuvo el presidente.

Y agregó: “La mayor manifestación de ellos es aquellos países que muestran una orgía de aumento del gasto público, ya que el Estado no genera riqueza, sino que la roba y la destruye”.