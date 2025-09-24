Javier Milei habla en la ONU: “Es necesario encontrar un equilibrio para que el pan de hoy no signifique hambre para mañana"
El presidente participa este miércoles del encuentro que reúne a líderes mundiales en Nueva York, tras mantener una amplia agenda de reuniones.
El presidente de la Nación, Javier Milei, es uno de los oradores centrales de la 80.ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Su participación llega en un momento clave de su gira internacional y luego de haber recibido el respaldo explícito de su par estadounidense, Donald Trump, con quien se reunió el martes en Nueva York. Seguí el discurso en vivo.
“Para el político siempre será redituable sacrificar el futuro en el altar del presente, porque consumir el capital acumulado genera bienestar momentáneo y ese bienestar momentáneo genera votos. A cambio está sacrificando un futuro de mayor crecimiento”, sostuvo el presidente.
Y agregó: “La mayor manifestación de ellos es aquellos países que muestran una orgía de aumento del gasto público, ya que el Estado no genera riqueza, sino que la roba y la destruye”.
“Es necesario encontrar un equilibrio para que el pan de hoy no signifique hambre para mañana y así poder garantizar un incremento sostenido del bienestar. Dicho crecimiento a veces se podrá sentir lento y a veces podrá verse frenado momentáneamente, pero es precisamiente su consistencia a largo plazo lo que ha sacado a miles de millones de la pobreza”, sostuvo.
“El mundo entero parece estar estancado en el confort de presente, haciendo caso omiso a las consecuencias que esto pueda traer en el futuro. Los dirigentes prefieren hacer todo lo que está a su alcance para mantener el status quo herdedado, aunque sea a costa de las consecuencias futuras. Incendian el futuro para mantener caliente el presente”, sostuvo el presidente argentinno.
“El año pasado advertí que la ONU se había alejado de su norte en las últimas décadas. El exitoso modelo de Naciones Unidas que hablaba de la necesidad de paz y que se fundaba en la cooperación de estados nación se vio reemplazado por un modelo de gobierno supranacional de burócratas internacionales, que buscan imponerle a ciudadanos del mundo un modo de vivir determinado”, afirmó el presidente Milei en el inicio de su discurso, con duras críticas al organismo internacional.
