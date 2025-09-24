“El problema no es solo de política económica, lo vemos también cuando se viola la igualdad ante la ley, se abre la puerta indiscriminada a la inmigración por razones políticas. Contrariamente a lo que es la inmigración, en este caso se trataría de invasión. Los organismos de cooperatición internacional, como la ONU, tampoco son ajenas”, cuestionó Milei.

Crisis en la Patagonia Sur: se perdieron 27.000 empleos desde que asumió Javier Milei

También aseguró apuntó contra el crecimiento de las estructuras de la ONU y cuestionó sus resultados. “Nadie rinde verdaderamente cuentas por fallar en la resolución de un problema. Los malos resultados de la agenda 2030 dan testimonio de lo que describo. Ciclo de estructuras que se reciclan, recursos que se multiplican y metas que se reprograman. Por eso Argentina decidió apartarse de este proceso, porque veíamos en esta agenda un malgasto de recursos escasos".