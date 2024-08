Sigue la tensión Francos dijo que Macri "está equivocado" tras la negativa en el DNU del giro de fondos a la SIDE El jefe de Gabinete se refirió a la decisión que tomó el ex presidente para con los diputados nacionales que no apoyaron el Decreto de Necesidad y Urgencia presentado por Javier Milei. "Me parece que debió consultar", añadió.