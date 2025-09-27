Después de su visita a Estados Unidos, el presidente Javier Milei participó en la inauguración de la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025, en un contexto marcado por la crisis del turismo receptivo. Durante el evento, respaldó su política económica y afirmó que, para “mejorar la competitividad, es necesario impulsar reformas tanto laborales como fiscales”.

“Tenemos que reformar el mercado de trabajo para que contratar sea más accesible para los distintos emprendimientos”, apuntó.

Además, agregó que “es necesario sacarnos de encima el flagelo de la industria del juicio, que lleva negocios a la quiebra para beneficiar a unos pocos vivos”. Al comenzar, Milei recordó que cuando asumió “el país se encontraba al borde de una nueva hiperinflación, con indicadores sociales peores” que en 2001.

En ese contexto, detalló que en el primer mes de gestión se corrigieron cinco puntos del PBI correspondientes al déficit fiscal del Tesoro Nacional, y que en solo seis meses se realizó un ajuste cuasi fiscal equivalente a diez puntos del PBI en el Banco Central. Gracias a estas medidas, señaló que Argentina se convirtió en “uno de los pocos cinco países” que logran mantener un superávit fiscal sin caer en default.

Javier Milei defendió la gestión económica y pidió que “contratar sea más accesible”

Al continuar, describió su reforma desregulatoria como la “más ambiciosa de la historia, demostrando nuestro compromiso con normalizar una economía tantas veces manoseada por la política”: “No hay otra manera de salir adelante que aplicando las ideas que nos hicieron prósperos”.

Así, dijo que su equipo lleva a cabo “la labor clave de construir los cimientos de un país exitoso (...) que suelen estar ocultos, pero en los cuales cualquier edificio no duraría en pie más que unos minutos o días”.

“Esto último es una analogía de la economía que no le gusta a los políticos, ya que viven de tomar medidas efectistas” sin ningún tipo de fundamento que llevan al derrumbe de todo lo construido, agregó.

Siguiendo con su línea del trabajo hecho hasta ahora, expresó: “Ahora que los cimientos están firmes, es momento de empezar a ver el fruto de nuestro esfuerzo”.

Feria Internacional de Turismo 2025

En la FIT 2025, Milei expresó que “el turismo argentino tiene todas las condiciones para ser punta de lanza global” a raíz de su “capital humano, calidad de servicio” además de contar con “destinos envidiados por prácticamente cualquier país del mundo”. La diversidad de ecosistemas brinda, para Milei, “una capacidad potencial para generar materia prima pocas veces vista en la historia”: “Solo con estas condiciones, la Argentina podría tener un sector turístico 20 veces más grande que el actual (...) y forma constante durante todo el año sin ningún tipo de problema. Esto quiere decir que aún tenemos mucho potencial sin ser explotado”, aseveró.

El Presidente consideró que para “aprovechar todo este potencial” se necesita desarrollar “infraestructura, un entramado hotelero con la capacidad y la calidad suficiente para ser tentados por ciudadanos de todo el mundo” y además “rutas aerocomerciales que conecten todo nuestro país”. En este sentido, recalcó que la gestión ya comenzó con una “regulación del sector aerocomercial” que está generando una mayor conectividad, tanto en vuelos de cabotaje como internacionales.

También enumeró la “eliminación de visas y trámites burocráticos para mercados estratégicos”. Pero para que todo lo deseado se cumpla, el fin es llegar a una “estabilidad macroeconómica” que permita inversiones a “diez, 20 o 30 años, sin el temor de que la economía vuele por los aires de la noche a la mañana”.

Para poder competir “más y mejor” se debe “reformar el mercado de trabajo para que contratar sea más accesible” para los distintos emprendimientos. En esa línea, apuntó a la “industria del juicio, que lleva negocios a la quiebra para beneficiar a unos pocos vivos”.

Destacó la necesidad de “una reforma fiscal para bajar impuestos” y así llegar a mayor rentabilidad. “Los argentinos no necesitan excusas para elegir Argentina, solo necesitan tener la oportunidad y el camino para dársela; no es a la fuerza, sino mejorando la oferta”, subrayó.