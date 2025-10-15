En el marco de la escalada de violencia que golpea a Comodoro, con un feroz enfrentamiento entre dos familias con graves antecedentes, el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, apuntó contra la Justicia y anunció medidas para reforzar la seguridad en la ciudad.

El funcionario se refirió a lo ocurrido durante la audiencia judicial que se llevó a cabo esta tarde en Comodoro, con los detenidos por el ataque a tiros a la Oficina Judicial de Comodoro, en paralelo al momento en el que ministro realizaba la conferencia de prensa junto a autoridades policiales.

“Por lo que me dijeron, declararon ilegal la requisa de la camioneta. Es una barbaridad. No sé quién lo hizo, pero eso no podemos permitirlo. Si declaran nulo el secuestro de las armas, se las tendríamos que devolver. En una causa tan grave, empezar a buscar una falla procesal que no existe para declarar una nulidad me parece una demasía. El que resolvió eso no tiene ningún interés en proteger a la ciudadanía comodorense”, afirmó el ex fiscal y actual miembro del Gabinete provincial.

Fuentes judiciales confirmaron que, a diferencia de lo que informó Iturrioz, la jueza Raquel Tassello declaró legal el registro de la camioneta, en la audiencia en la que además dictó la prisión preventiva de los nueve imputados.

Iturrioz advirtió sobre el complejo escenario que afronta la ciudad. “El clima está enrarecido. Esto nos obliga a todos a trabajar juntos y extremar las medidas. Esto es intolerable, nunca ha pasado en Comodoro. El riesgo en el que se puso a la población es enorme. Vamos a traer el recurso que sea necesario, vamos a reforzar la brigada de investigaciones, traer gente que está capacitada de otros lugares, pero no vamos a permitir que esto siga ocurriendo en Comodoro. Si alguien no está alineado con esta cruzada contra los delincuentes, lo vamos a denunciar”, anunció.

El ministro también hizo referencia al crimen ocurrido en una estación de servicio del pleno centro, donde fue asesinado Ariel Cardoso, un vendedor ambulante de 25 años, y remarcó que los homicidas actuaron a cara descubierta en un lugar repleto de cámaras.

Además, confirmó que la principal hipótesis es que el ataque contra la Oficina Judicial está vinculado al conflicto entre las familias Nieves y Vera. "El enfrentamiento entre estos dos grupos lo venimos investigando hace meses. La primera medida fue en septiembre, solicitamos tres allanamientos, con indicación de que en algunos eran domicilios de los contendientes y otros en los que ocultaban las armas en inmuebles de amigos y conocidos. Y nos rechazaron las órdenes. Creo que es una visión errada del Poder Judicial, porque problemas extraordinarios necesitan soluciones extraordinarias".

Iturrioz destacó que durante octubre, en la previa de este enfrentamiento, habían tenido investigaciones con avances concretos. “En lo que va de octubre tuvimos buenas respuestas del Poder Judicial. Tuvimos muy buenos resultados en 19 allanamientos. Secuestramos armas y municiones. Se empezó a investigar un negocio que tienen personas sin antecedentes que compran armas de manera legal y luego las alquilan. Había un caso de una persona que creo que no ha disparado nunca y compró 1.500 municiones en un mes y medio”, detalló.

En ese marco, aseguró que el ataque a la Oficina Judicial puede marcar un antes y un después. “Me parece irracional a esta altura de los hechos, con la gravedad que tienen y ahora las balas pican cerca, seguir con el paroxismo garantista, mal que le pese a algunos colegas del Poder Judicial, porque no se pueden sopesar solo los derechos de los delincuentes”, sostuvo.

En más críticas a las autoridades judiciales, remarcó la lejanía con los problemas reales de la ciudadanía: “Que se pongan en los zapatos de las víctimas. Quizá viviendo en Rada Tilly es más difícil saber lo que pasa en los barrios de Comodoro. Ahora el conflicto armado se mudó al barrio Roca, a plena luz del día y a cara descubierta. Si esto no es un llamado de atención, nada les va a llamar la atención”.

El incendio de la camioneta utilizada en el ataque

Sobre el incendio de la camioneta Toyota Hiace que habría sido utilizada en el ataque, ocurrido mientras el vehículo estaba estacionado frente a la comisaría, Iturrioz afirmó que aún no está claro quién fue el responsable del hecho.

“Hubo un descuido policial y una deficiente custodia de la camioneta, pero eso tiene una explicación: nosotros mandamos a todos los policías a patrullar y tenemos una carencia en lugares de depósito de vehículos cautelados que viene de años. Estamos trabajando con la municipalidad en un predio en el kilómetro 18 que vendría a solucionar todos estos problemas”, señaló el ministro. Comodoro y Camarones avanzan en la reapertura de la Ruta Provincial N°1

Como ejemplo de ese déficit, detalló: “En el año 2022 le hicieron una multa a la comisaría por los autos depositados en las adyacencias. Los vehículos eran del Juzgado de Faltas de la Municipalidad. Ellos hacen la reglamentación, ordenan los secuestros, se los dan a la Policía y se lavan las manos”.