En diálogo con el programa de TV ‘Sin Hilo’ que se emite por canal 12, el ministro de Seguridad y Justicia. Dr. Héctor Iturrioz explicó “cada vez que tenemos una movilización que va a desarrollarse la vía pública, hacemos una evaluación de riesgo. A partir de ese enfoque, se determina la cantidad de funcionarios policiales que van a intervenir y sus características de ellos”.

“Generalmente, la primera línea está compuesta por efectivos convencionales que no portan armas letales y, posteriormente, se sitúan a los Grupos Especiales que tienen otra experiencia en el caso que haya brotes de violencia”, precisó.

"Más allá que se suscribió el protocolo anterior de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich; en Chubut no tuvimos necesidad de acudir a ese protocolo. Cuando hay una movilización, se articula con las autoridades municipales, se le dice si pueden tener una actividad en tal lugar y la Municipalidad lo organiza con Tránsito. El ministerio de Seguridad y Justicia no interviene dentro del Municipio pero tiene que brindar seguridad perimetral”, aseguró.

Iturrioz admitió que "hay policías que conviven con delincuentes" y anunció una fuerza independiente de las comisarías

EL CASO GRILLO

“Hay protocolos de uso de cada elemento no letal que son elementos de dispersión. Con la pistola con cartuchería antitumulto, nunca se puede hacer un disparo directo porque siempre tiene que ser al piso o al aire. En el caso del fotógrafo herido en la marcha de jubilados, Pablo Grillo, se utilizó un disparo directo que tiene un poder ofensivo demostrado”, alertó.

“En la provincia, tenemos escopeteros que aprueban un curso y están habilitados para hacer uso de esos elementos dentro de esos márgenes”, puntualizó.

ARMAS NO LETALES

“Tenemos armas no letales y los Grupos Especiales como la Guardia de Infantería y el GEOP las pueden utilizar. Con el paso del tiempo y las capacitaciones, esto se va a extender al policía convencional. La idea es que cada trinomio que circule en un móvil policial tenga uno porque resguarda su integridad y el estado del ofensor”, reveló.

“Acudimos a las pistolas Byrna en reemplazo de las pistolas eléctricas ‘Taser’ porque hubo casos fatales en casos con personas que tenían afecciones cardíacas preexistentes y demás”, recordó.

“En esos casos, el policía debe advertir al ofensor que tiene un arma no es letal (Byrna) que tiene un alcance superior a los 20 pies que son 6 metros. Estos dispositivos se ubican en el pecho del efectivo para evitar la ‘memoria muscular’ de acudir a la cintura como el arma reglamentaria. Una vez que la extrae, dice ‘arma no letal’ y la tiene que usar. El fin no es amedrentar sino inoculizar al atacante”, detalló.

LOS TRANSPORTES

“En los casos de marchas masivas, se desarrollan operativos en las rutas y en los lugares de convocatorias”, indicó.

“Hay controles en los colectivos que trasladan a los manifestantes pero no impedimos que lleguen. En la práctica, se ha impedido que lleguen porque vienen al margen de toda reglamentación legal. Por eso, vamos con gente de Transporte”, puntualizó.

“En el caso de los colectivos, tiene que decir quien lo contrató, quien lo paga porque es importante para el caso de ‘lavado de activos’ porque hay organizaciones con dinero ‘non santos’ que se dedican a financiar protestas ante el Gobierno de turno. Se hacen operativos viales reforzados por la Policía”, enumeró.

“En esos viajes, tienen que declarar una lista de buena Fé sobre quiénes son los ocupantes. A nosotros, nos sirve saber quien fue porque -si llega a haber un problema- y alguien dice ‘yo estaba en Madryn’, le vamos a poder decir ‘no estabas en Madryn porque fuiste en tal unidad y tal hora a Rawson e hiciste desmanes”, graficó.

“En Madryn, tuvimos un episodio porque había 6 colectivos caros y nadie decía quien los pagaba. Tenemos que controlar el dinero que se usa para las protestas que pueden ser legítimas pero eso no está en discusión en este punto. Tenemos que saber quien lo paga y que se cumpla con la reglamentación”, afirmó.

“En Madryn, había un colectivo con mujeres argentinas y de otras nacionalidades. Y les decían ‘si se van, no cobran la caja’. No quiero que lleven a nadie extorsionado. Quiero que vaya quien considere que el reclamo es legítimo y lo haga de manera voluntaria”, recordó.

“Le dije al gobernador ‘lo que voy a hacer es hacer cumplir la ley’ y me respondió ‘dale para adelante’ y yo estoy feliz. Pasaron 16 meses de gestión y no tuvimos ningún incidente violento. No tuvimos que recurrir a ninguna represión”, destacó.

FUERZAS ESPECIALES

“Se puede protestar sin cometer ningún delito. En las mayores situaciones de tensión, yo fui al frente porque no quiero que luego venga un juez y quiera meter preso a un policía. Si quiere meter preso a alguien, que me meta preso a mí porque soy la única autoridad. Siempre hablamos y les decimos a los manifestantes ‘muchachos, cumplan la ley”, sentenció.

“Antes, escondían a los Grupos Especiales en el sótano donde se quedaban por 12 o 16 horas. Yo no voy a ocultar un recurso que lo voy a usar. Tengo que avisar que lo voy a usar sino actúo de mala fé. Son recursos que se administran para situaciones de violencia e ilegalidad y -en esos casos- les doy la orden para que actúen”, completó el ministro de Seguridad y Justicia del Gobierno del Chubut, Dr. Héctor Iturrioz.