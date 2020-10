COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión, Germán Issa Pfíster, fue contundente al responderle a la concejal de Juntos por el Cambio, Ana Clara Romero, respecto a las críticas esgrimidas en la última sesión del Concejo. “Todo lo que contratamos está fundamentado desde el punto de vista económico, logístico y por supuesto legal. Nos hubiese gustado que consulte si desconoce el procedimiento de ejecución del presupuesto”, expresó el funcionario.

Luego de las declaraciones de la edil de Juntos por el Cambio, quien criticó la contratación de un alquiler por parte de la Municipalidad en contratos diferentes, fue el propio secretario de Economía del Municipio, Germán Issa Pfíster, quien aclaró la situación y destacó la “desinformación demostrada en las declaraciones”.

“Al momento de contratar este inmueble , pusimos en análisis el ahorro que ibamos a generarle al municipio unificando varios sectores. Asimismo, cabe destacar que se hará mas sencilla la logística y mejor la atención al ciudadano". contestó Issa Pfíster.

“Debo señalar que la concejal está equivocada, quizás por inexperiencia o desconocimiento en manejo presupuestario, pero nos hubiese gustado que consulte y le hubiésemos dado la respuesta como siempre lo hicimos, antes de criticar infudadamente”, lamentó el funcionario.

En ese marco, respecto al tipo de contratación del inmueble, explicó que “presupuestariamente, cada secretaría contrata sus alquileres con su presupuesto y en ese lugar prestaran servicios cuatro Secretarías. Además, en ese proceso intervinieron la Asesoría Letrada y el Tribunal de Cuentas cumpliéndose así con toda la normativa legal vigente".

Según detalló Issa Pfister este lunes en diálogo con Actualidad 2.0, el beneficio de esta operatoria es el ahorro de 700 mil pesos mensuales evitándose el alquiler de varias dependencias distintas.

"El fundamento y el beneficio es siempre el mismo. En este caso hay un beneficio mayor, que es que damos de baja varios alquileres que tenemos más algunas dependencias como Coordinación de Gabinete y el área de Sueldos del Municipio, que están en el edificio municipal y que también formarán parte de estas oficinas en este edificio”, explicó el secretario de Hacienda. “No da facilidad en cuanto a logística, etc. Siempre estar en un solo lugar es mejor que estar en varios”, detalló el funcionario.



“Tenemos lugares como Recursos Humanos que está en la calle Almirante Brown y es un edificio viejo con bastantes problemas, por el que pagamos un alquiler bastante alto. Encontrar un lugar que no genera un gasto superior para el municipio consideramos que es oportuno, eficiente en cuanto al gasto y siguió su curso legal como corresponde”, agregó el funcionario, quien confirmó que en este caso se podía hacer por contratación directa, teniendo en cuenta que “los inmuebles no se licitan por una cuestión obvia de que no hay dos iguales; lo que sí debe pasar es por un visado de Asesoría letrada y luego tiene un visado del Tribunal de Cuentas por el monto del contrato”, argumentó Issa Pfister.



Aclaró que esta determinación “no tiene que ver con la descentralización. Son edificios sin atención al público, que están desparramados en varias dependencias. Se unifican en un solo lugar y es conveniente”.



Respecto a por qué se hicieron distintos contratos, dijo que en este caso la crítica de la concejal Ana Clara Romero “es desconocimiento de lo técnico y de la gestión presupuestaria. Cada Secretaría tiene su presupuesto y cada una alquila el proporcional de los m2 que va a utilizar. No puede una Secretaría alquilar el proporcional de los metros de otra. Nos tendrían que haber preguntado; siempre hay buena predisposición. Se le puede contestar a la concejal Romero. Si hubiese una deficiencia de lo técnico o lo legal lo hubiesen advertido Asesoría Letrada o el Tribunal de Cuentas”.



ESTADIO DEL CENTENARIO



Consultado sobre la obra del Estadio del Centenario y a si hay un beneficio económico en el hecho de readjudicarla a la empresa CPC y no llamar a una nueva licitación, expresó: “Seguro hoy no hubiésemos decidido hacer ese estadio, pero es una vergüenza que siga en esas condiciones y debe terminarse de una ver por todas sumado al compromiso de Nación para hacerlo. Se harán todos los pasos legales que correspondan. Esto debe pasar por el Concejo, por el Tribunal de Cuentas. Me gustaría una oposición más constructiva”, lamentó.