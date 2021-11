El concejal Tomás Buffa, presidente del bloque Juntos por el Cambio, cuestionó a través de su cuenta de twitter al Ejecutivo municipal por haber presentado el proyecto de presupuesto en la cena con empresarios, antes de enviarlo al Concejo Delilberante:

“Mientras a los empresarios les presentan el presupuesto en campaña al Concejo de Comodoro se le pide una prórroga y a la fecha no tenemos información alguna. Esa es la institucionalidad que se vive en Comodoro”, había tuiteado Buffa.

“Es mentira cada palabra que dice ese tuit –refutó Pfistar-, me parece una falta de respeto total a la gente que trabaja. Si me criticara a mí no habría problema, pero hay muchísima gente trabajando en el presupuesto. Buffa no tiene idea de cómo se arma un presupuesto de 22.200 millones, he recibido archivos de corrección de hasta sábados por la noche o feriados y estoy muy agradecido al equipo de trabajo. Es una falta respeto esta liviandad”.

Cabandié estuvo en Chubut y dijo que el presupuesto para combatir incendios forestales "se multiplicó por 7"

Sobre el tema, explicó que la fecha límite era el 31 de octubre y se solicitó una prórroga de dos semanas “para incorporar perspectiva de género en el proyecto, es la primera vez en la historia que se hace un presupuesto con esta característica y por eso pedimos unos días. En la cena con el ministro Guzmán hicimos sólo un comentario de algunos indicadores, para no hablar solamente del año 2021, pero hoy a primera hora se envió el proyecto al Concejo”.

Al profundizar su réplica al edil opositor, el titular de Hacienda dijo que “la gente lo que menos quiere es escuchar a un concejal cuya principal actividad es sentarse en una computadora a escribir en twitter, porque lo eligieron para otra cosa”.