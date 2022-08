El secretario de Economía del Municipio de Comodoro, Germán Issa Pfister, fue consultado sobre el proyecto de ley presentado por el bloque opositor que refiere a la posibilidad de establecer un precio superior al dólar para las provincias petroleras en referencia a la producción de hidrocarburos.

“Estamos hablando como si fuera algo novedoso y no hay que venderle espejitos de colores a la gente, porque ya venimos trabajando en el tema y esto no es más que un proyecto de ley”, argumentó Issa.

En este sentido, recordó que “se viene trabajando con el ministro de Hidrocarburos, Martín Cerda, para ver cómo se puede trabajar de la mejor manera posible Me parece que se le dio mucho marco a algo que venimos trabajando hace mucho tiempo, no es una novedad”.

El viceintendente de Comodoro consideró que "el 'dólar petróleo' sería beneficioso para la provincia"

Asimismo, advirtió que “me llama la atención que se tenga como referencia el dólar blue cuando no es algo legal. Desde ese punto de vista, no tiene para nosotros sustento, más allá de la cuestión de fondo que es la reparación histórica de la provincia y la ciudad, que obviamente para todos es importante”.

Sin embargo –continuó- “nosotros tenemos que hablar más de un tema de barril que de tipo de cambio. Más del 70% del petróleo que se genera en la provincia se vende internamente a cerca de 60 dólares y ahí hay una inequidad con el barril que se vende afuera. Nosotros vemos ese tema mucho más superador”.

“Estos fondos que no están entrando a la provincia deberían destinarse a obra pública, porque si se siguen destinando a gastos corrientes no vemos los frutos, como pasó con el endeudamiento, eso también es algo en lo que hay que ser claro. Uno tiene que ser realista, porque no pasa por hacer una publicidad en redes y pautarla, sino tener claro por ejemplo que esto tiene que ser destinado a obra pública”.

A su vez, el funcionario sostuvo que “no molesta la opinión de cada uno, pero sí me hubiera gustado que el viceintendente me llame para hablar sobre esto que venimos trabajando hace mucho tiempo y tiene aspectos muy técnicos. Pero cada uno sabe con quiénes se sienta y con quién trabaja los proyectos. Después varios compañeros de gabinete me han llamado para preguntarme cómo lo veía yo y a todos les dije lo mismo: Hay que ser muy serio en esto y no es tan sencillo, estas cosas no salen solo por juntarse”.

“Nosotros estamos trabajando en la gestión y cuidando los recursos de todos los comodorenses. Cosas concretas como gestiones que no son fotos ni notas publicidad”, concluyó.