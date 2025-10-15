Israel entregó este pasado martes los restos de 45 palestinos al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que posteriormente los transfirió a las autoridades locales en la Franja de Gaza, en el marco del acuerdo de intercambio de prisioneros que continúa vigente, informaron fuentes médicas a la agencia Xinhua.

Los equipos de salud del Complejo Médico Nasser, en Jan Yunis, recibieron los cuerpos a través del cruce de Kerem Shalom. Según detallaron, actualmente se realizan pruebas de ADN para identificar los restos antes de ser entregados a sus familias.

En un breve comunicado, el CICR confirmó que supervisó el proceso de entrega en coordinación con las partes involucradas y las autoridades pertinentes, y destacó que la operación se desarrolló de acuerdo con las normas humanitarias internacionales aplicables en este tipo de casos.

La liberación de los últimos rehenes

Un día antes, el lunes, se había concretado otro paso clave del mismo proceso: la entrega de los 20 rehenes que permanecían secuestrados desde hacía dos años, como parte del acuerdo de paz alcanzado entre Israel y Estados Unidos, impulsado con el apoyo de Israel, Egipto y Catar.

Entre los liberados se encontraban dos ciudadanos argentinos, cuya identidad no fue difundida oficialmente, pero que habían sido mantenidos en cautiverio desde los ataques registrados en 2023.

El pacto —que contempla intercambios humanitarios y una hoja de ruta hacia la distensión en la región— fue calificado por ambas partes como “un paso histórico hacia la estabilidad y la reconciliación”, aunque aún restan etapas por cumplirse en materia de repatriaciones y reconstrucción.

Con estas liberaciones, Hamas ya no retiene rehenes vivos, y Israel cierra uno de los capítulos más duros de su historia reciente. Entre lágrimas y banderas, miles de personas celebraron en las calles: después de tanto dolor, el país finalmente respira alivio.

EL REENCUENTRO TRAS MÁS DE 700 DÍAS

Los hermanos Ariel y David Cunio, hijos de argentinos, se reencontraron con su familia tras ser liberados por Hamas y el conmovedor abrazo quedó registrado en un video que se viralizó en las últimas horas.

Poco antes, los jóvenes de 28 y 34 años, secuestrados el 7 de octubre de 2023 durante el ataque al kibutz Nir Oz, habían podido hacer una videollamada con Silvia, su mamá, en lo que fue la primera comunicación que mantuvieron desde que habían sido capturados.

Según informó La Nación, el secuestro de los hermanos ocurrió mientras en la casa de sus padres se habían reunido cerca de veinte familiares. Fue Ariel quien advirtió al grupo familiar por WhatsApp que había terroristas dentro del kibutz.

Lo que siguió fue un infierno. De los veinte miembros reunidos esa noche, ocho fueron secuestrados. Con el paso de los meses, algunos lograron volver a salvo en distintas tandas de liberación, hasta este lunes, cuando David y Ariel Cunio volvieron a Israel.