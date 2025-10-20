Un escándalo político sacude a la provincia de Tierra del Fuego y salpica directamente al bloque de La Libertad Avanza en el Congreso. Se trata de la filtración de una serie de audios que involucran al diputado nacional Santiago Pauli , en los cuales quedaría expuesta una presunta maniobra para desviar dinero del Estado y utilizarlo en beneficio de su estructura partidaria.

Las grabaciones, que salieron a la luz en las últimas horas, registran una conversación entre el legislador y uno de sus punteros políticos en la ciudad de Ushuaia, identificado como "Rolo". En el diálogo, discuten sobre cómo afrontar los costos operativos de los locales del partido, como alquileres y gastos, momento en el cual el diputado detalla un mecanismo que roza la ilegalidad.

La controversia se desata cuando el colaborador le sugiere a Pauli organizar una venta de empanadas entre los miembros del equipo político para recaudar los fondos necesarios. La propuesta no solo es rechazada de plano por el diputado, sino que además da pie a que explique cómo, según él, ya estaba resuelta la financiación de esos gastos.

La maniobra con el plus por "desarraigo"

Según se desprende de los audios filtrados, el plan consistiría en utilizar el ítem salarial conocido como “desarraigo” , un adicional que perciben mensualmente los empleados con contrato en la Legislatura Provincial . Este plus, que rondaría los 500 mil pesos mensuales por persona, tiene como propósito específico cubrir los costos de viaje y estadía que implica el traslado entre las ciudades de Río Grande y Ushuaia para cumplir con sus funciones.

En una de las grabaciones, Pauli expresa su descontento con la idea de la venta de comida y revela su estrategia. “Me parece una locura vender empanadas para pagar los alquileres, cuando entre los desarraigos de la gente que está en Río Grande se puede pagar, y hasta nos sobra plata para otras cosas” , se queja el legislador en el audio.

Lejos de detenerse allí, el diputado nacional avanza y amenaza con tomar represalias contra quienes no colaboran con el esquema, barajando la posibilidad de finalizar sus contratos. “Prefiero darlos de baja, poner a alguien que dé la cara y me pase el ciento por ciento del desarraigo para pagar los alquileres, y yo me aseguro de que nos llegue lo de los desarraigos” , afirma Pauli con un tono tajante, evidenciando la presión sobre los empleados.

La justificación del diputado y las posibles consecuencias legales

En otro fragmento de la conversación, según informó Ámbito, Santiago Pauli intentó justificar su accionar, argumentando que su método es una práctica menos perjudicial que las utilizadas por otras fuerzas políticas. El diputado sostiene que está “tratando de ser bueno” , ya que, según su visión, “nosotros no hacemos como los otros partidos: no les tocamos el sueldo, solo pedimos el desarraigo” .

Para reforzar su postura, destaca que esta cifra “no forma parte del salario”, sino que se trata de “un plus”, una diferenciación que, sin embargo, no modifica el origen público de los fondos ni el propósito para el cual son asignados originalmente por el Estado provincial.

Para comprobarse la veracidad de los audios y la ejecución de la maniobra, el caso configuraría un claro destino de fondos públicos . Esta situación resulta particularmente contradictoria para un espacio político cuyo discurso central se basa en la crítica a la "casta" y en la promesa de un estricto ajuste del gasto fiscal. Además, la conducta descrita en los audios podría constituir delitos tipificados en el Código Penal, como peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público , entre otras posibles figuras legales que la Justicia deberá investigar.