Internaron a Alberto Weretilneck por la obstrucción de una arteria

DETENIDA Milagro Sala contra Alberto Fernández: "¿Por qué no le piden la renuncia del PJ?, el país se está hundiendo" La líder de la Tupac Amaru cumple 8 años presa y aseguró que varios funcionarios no hicieron nada por ella. Y habló del gobierno de Milei "Si llega es porque muchos sectores políticos no le supieron poner el pan en la mesa a los que menos tienen”.