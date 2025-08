Interna PJ Chubut: ganó Juan Pablo Luque, pero en el búnker de Bowen hablaron de "empate técnico"

El Partido Justicialista de Chubut vivió este domingo una jornada electoral histórica con la realización de su primera interna en más de dos décadas. Pasadas las 20.45, Juan Pablo Luque se declaró ganador y confirmó que será el candidato del frente Unidos Podemos en las elecciones legislativas de octubre, cuando Chubut deberá renovar dos bancas en la Cámara de Diputados de la Nación.

En el búnker de Dante Bowen, en cambio, afirmaron que hay un “empate técnico” y que el único resultado válido será el que surja del escrutinio definitivo. Además, señalaron que “hubo irregularidades” durante el recuento de votos y el traslado de las urnas.

“Esto de salir a decir que ganaron por 400 votos, cuando sabemos que no puede ser así, lo único que están haciendo es tratar de imponer un resultado”, señaló Federico Ruffa, apoderado de la lista encabezada por Bowen, quien eligió no hablar con la prensa.

Alberto Fernández analiza extender la cuarentena obligatoria y declarar el estado de sitio en Argentina

La elección se desarrolló bajo el formato de boleta única de papel, una novedad para el PJ chubutense, que permitió mayor agilidad y transparencia en el proceso. Estaban habilitados 46.274 afiliados y la participación rondó el 25%, según indicaron desde la Junta Electoral. En total, se habilitaron 69 mesas en distintas localidades del territorio provincial.

Luque: “El peronismo está más vivo que nunca”

En los primeros festejos, Luque apuntó contra el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, a quien acusó de interferir en la interna. “Fue asqueroso lo que hizo el gobierno provincial”, afirmó el candidato peronista.

Cambios en el reintegro de $ 700 para AUH y jubilados

También realizó fuertes acusaciones contra el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz. “Se robó una urna de Corcovado. Lo vamos a denunciar porque es un ladrón”, afirmó.

Aunque aún no se dieron a conocer los resultados finales, Luque aseguró que se impuso por alrededor de 400 votos, con un triunfo contundente en Comodoro y buenas elecciones en Esquel y Trelew.

La interna enfrentó a dos listas que representan visiones distintas del peronismo provincial. Por un lado, Luque encabezó la lista Celeste y Blanca “Arriba Chubut”. Por otro lado, Bowen, intendente de Dolavon, lideró la lista “Primero la Patria”.

Alberto Fernández sobre minería: "Logramos que en la meseta de Chubut se explote oro y plata"

Con el resultado de esta noche, se consolida la nueva conducción del justicialismo chubutense, con la conformación de una oposición que buscará quedarse con una de las dos bancas que tiene la provincia en la Cámara de Diputados y posicionarse de cara a las elecciones de 2027.

A pesar de las diferencias que surgieron sobre el resultado final de los comicios internos, Luque felicitó a Bowen. “Hizo una muy buena elección. Es muy importante que logremos la unidad a partir de esta noche, poder sentir que el peronismo está más vivo que nunca”, señaló el ganador de la interna.

Confirmaron cuándo finalizan las clases y el inicio del ciclo lectivo 2020 en Chubut

Por otro lado, volvió a apuntar contra Torres: “No fue fácil pelear contra el gobernador y los intendentes, que jugaron esta elección aunque no eran parte del partido. Es muy lindo que podamos demostrar que no nos domina el PRO ni un gobernador como Nacho Torres que gasta la plata de todos los chubutenses en redes sociales y medios para destruir, porque en la provincia no construyó nada”.

Los cuestionamientos del apoderado de la lista de Bowen

Federico Ruffa, apoderado de la lista encabezada por Dante Bowen, aseguró que no existe una diferencia clara como la que sostiene el sector de Luque. “Bajo ningún punto de vista estamos con una diferencia como esa”, afirmó, al tiempo que remarcó que los números a los que accedieron desde su comando de campaña marcan un escenario de “empate técnico”. En ese contexto, pidió cautela y reiter�� que la única cifra válida será la que surja del escrutinio definitivo.

Salió el nuevo DNU en Chubut: la circulación en Comodoro y Rada Tilly será hasta las 19 horas

Desde el equipo de Bowen insisten en que aún hay urnas que faltan computar y manifestaron preocupación por presuntas irregularidades durante la jornada electoral, especialmente en Comodoro Rivadavia. Allí, según detalló el apoderado, hubo cambios en la conformación de las mesas, transformaciones inesperadas en la distribución de las urnas y reemplazos de autoridades sin justificación clara.

Además, el apoderado denunció que las urnas fueron trasladadas y manipuladas de manera poco clara, y cuestionó duramente el rol de la Junta Electoral. Señaló que inicialmente se había acordado que las urnas serían resguardadas en comisarías, pero luego se modificó el operativo y se contrató a una empresa de transporte que —según criticó— no cuenta con la capacidad logística adecuada.

Dónde voto este domingo: consultá el padrón electoral

“Sabemos que las urnas se bajaron y se manejaron en el sindicato de viajantes”, aseguró, y exigió garantías de seguridad para que el conteo final no esté adulterado.

En cuanto a las acusaciones vertidas desde el sector de Luque, que denunciaron el robo de una urna por parte del ministro Iturrioz, el apoderado fue tajante: “No sé a qué se refieren. Si hay denuncias, que las hagan donde corresponde”.

También cuestionó el “folclore político” detrás de los intentos de impugnación de votantes como Leyla Lloyd Jones y Gustavo Mac Karthy, quienes figuraban en el padrón a pesar de haber sido expulsados del partido. “O estaban mal informados o querían hacer escándalo para salir en los medios”, opinó sobre el intento de impedir el sufragio.

Sobre los plazos de la realización del escrutinio definitivo, agregó: “Le pedimos a todos nuestros fiscales que se sostengan al lado de las urnas hasta que esas urnas sean retiradas por el transporte, que debería venir con una consigna policial y venir directo a la ciudad de Rawson. No tenemos muy claro cuando va a suceder eso, lamentablemente, porque ha sido bastante confuso el operativo y porque obviamente transporte Camila no cuenta con una gran cantidad de móviles”, cuestionó.