Este miércoles, Ariel Gamboa, ex funcionario de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, presentó una denuncia penal contra Aaron Fita y Maxi Abuín, a quienes denuncia por haberlo amenazado de muerte durante el acto del Día del Trabajador realizado en Rivadavia, entre Saavedra y Alvear.

En el oficio policial, Gamboa detalló que Aaron Fita lo increpó y le dijo: “Vos escrachaste a mi hijo, te voy a matar, te voy a meter un tiro en el pecho”, a cuya amenaza la acompañó con gestos simulando una pistola en su mano. Mientras que Maxi Abuín, también de las cuadrillas municipales, intentó agredirlo físicamente con golpes y patadas.

En diálogo con ADNSUR, el ex funcionario relató, “lo traté de llamar a la reflexión, pero bueno, empezó a querer empujar, entonces lo traté de calmar y el otro muchacho me tiró una piña que la logré esquivar, Aaron me tiró una patada y se alejaron”, recordó.

Ante este hecho, que “vio gran parte de la concurrencia que estuvo en el acto”, resaltó Gamboa, “yo me quedé en el acto, terminó y charlando con unos compañeros decidí hacer la denuncia por mi integridad física y también para que no se repitan estos hechos que son lamentables”.

REPUDIOS PREVIOS Y UN “ESCRACHE”

“Nosotros ya habíamos hecho declaración repudiando actos de violencia verbal contra mujeres en el partido. Eso fue lo que, de algún modo enervó tanto a Gustavo Fita como al hijo, pero bueno, nosotros ratificamos de que no convalidamos este tipo de violencia bajo ningún aspecto a ningún compañero. Hicimos un comunicado en su momento y bueno, a raíz de eso es que surgen estas amenazas que sufrí”.

En relación al escrache que describe en palabras de Aaron Fita sobre su hijo en la denuncia, Gamboa explicó que “él insistía en que nosotros habíamos hecho una publicación con la foto de su hijo y nosotros no hicimos ninguna publicación. Lo que sí publicamos es un comunicado donde repudiamos los hechos de violencia, pero nunca hicimos una nota periodística, pero se sube una foto con un nene pixelado que dice que es su hijo, la verdad que yo personalmente rechacé y repudié esa foto porque la verdad que -por más que reclamo político que hagamos- no tiene por qué estar un menor en una foto, aunque esté pixelada, pero bueno, no entendía razones, directamente venía a patotear y no hubo caso”.

INTERNA EN EL PJ

“Lamentablemente la interna que tendría que haber sido no fue nunca, porque no nos dejaron participar y bueno, se dio esto que está el peronismo dividido en toda la provincia. Yo tuve oportunidad de estar en distintas localidades y es la misma realidad en toda la provincia y hay una intolerancia a que nosotros tengamos una opinión diferente, una crítica de todo lo que estamos haciendo mal que nos está llevando de las sucesivas derrotas y a que compañeros se estén yendo de nuestras filas”, indicó Gamboa.

“Compañeros se están yendo a otros partidos y realmente no se sienten contenidos dentro del PJ a raíz de todo estas prácticas, de seguir eligiendo gente a dedo, de manejar todo entre tres o cuatro compañeros, de que no hay conducción, no hay liderazgo en toda la provincia”, reclamó.

EL POSTEO DE FACEBOOK DE ARIEL GAMBOA

“Con mucho pesar les informo que he sido víctima de patoterismo y amenazas de muerte por parte de dos muchachos jóvenes, muy equivocados y soberbios de poder. En el acto de los trabajadores fui amenazado de muerte y con intentos de pegar piñas y patadas por parte de Aarón Fita y Maxi Abuin de las cuadrillas municipales, delante de todos los que estaban en el acto antes que arranque", comenzó su posteo en Facebook Ariel Gamboa.

Y continuó, “la verdad miedo no me genera para nada...me genera mucha tristeza y desazon que muchachos jóvenes que están empezando a militar en el peronismo tengan estas prácticas retrogadas, antiperonistas y patoteriles que nos lleva a las épocas más oscuras de nuestra historia, y nos aleja del pueblo”.

Por último, explicó, "hice la denuncia por mi integridad física y de los míos, y para que esto no suceda nunca más a ningún compañero, y estos muchachos se arrepientan y modifiquen su accionar, que nos enloda a todos, en especial a los peronistas y a la memoria de grandes compañeros como Juan Carlos Fita, del cual era amigo de mi viejo. Espero que los llamen a la reflexión y estos hechos sean erradicados de nuestro movimiento”, concluyó.