Interna en La Libertad Avanza: el polémico cruce entre Lilia Lemoine y Mariano Pérez en las redes

La contundente derrota electoral sufrida ayer desató una interna feroz y a la vista de todos dentro de La Libertad Avanza. La diputada Lilia Lemoine y el youtuber libertario Mariano Pérez fueron protagonistas de un fuerte enfrentamiento en la red social X, en el que se lanzaron duras críticas sobre el armado de las listas y los escándalos derivados de los audios filtrados.

El enfrentamiento comenzó cuando Pérez, quien ya había tenido un altercado con Ricardo Canaletti en TN la semana pasada, subió un video donde exigía que "los responsables den la cara y den un paso al costado" tras la derrota. Según fuentes de Noticias Argentinas, Lemoine no tardó en responder, cuestionando la actitud de Pérez y señalando su apoyo a la lista de 2023, lo que para ella reflejaba una actitud hipócrita.

"Militaste con furia la lista de Pagano"

Lemoine conectó el reclamo de Pérez con el escándalo de los audios de Diego Spagnuolo, que involucra a la diputada Marcela Pagano: "Che, Mariano, no quiero interrumpir tu análisis pero en 2023 la lista de PBA la encabezó PAGANO y la militaste con toda la furia".

Pérez intentó frenar la pelea pública y le respondió directamente: "Lilia querida, tenés mi número. En este momento lo último que necesitamos es empezar a matarnos en público (...) Cualquier problema lo hablamos por privado".

Lejos de calmarse, Lemoine redobló la apuesta, citó el tuit de Pérez y devolvió el golpe con sarcasmo, criticando el video inicial de Pérez: "Espero que todos sigamos el consejo de Mariano y en vez de hacer videos o posteos en caliente pegándole a los propios lo discutamos por privado. Gracias por el consejo, Mariano."