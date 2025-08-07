La Junta Electoral del frente Unidos Podemos dio a conocer el escrutinio definitivo de la elección interna que definió la candidatura a la diputación nacional, en la que Juan Pablo Luque se impuso con un total de 5.448 votos, contra 5.067 cosechados por Dante Bowen. De este modo, la diferencia final fue de 381 votos.

De total de 46.446 afiliados, participó el 23,4%, lo que equivale a unos 10.871 votantes, entre los que se contaron 142 sufragios en blanco y 206 votos nulos.

Un dato curioso que arrojó la elección es que la lista de Dante Bowen logró imponer sus candidatos al Consejo de la Magistratura tanto en Trelew como en Esquel, que eran las circunscripciones que debían renovar representantes populares.

La elección en esa categoría fue muy reñida, ya que la lista 'Primero la Patria' se impuso con 1.200 sufragios en Trelew, contra 1093 de 'Arriba Chubut', es decir por sólo 7 votos de diferencia.

En Esquel la diferencia fue levemente mayor, al imponerse la lista de consejeros de Bowen por 781 sufragios contra 760.

En las elecciones de octubre, Chubut pone en juego dos bancas de diputados. El peronismo competirá con una boleta encabezada por Luque, quien estará acompañado de Lorena Elisiancin. El oficialismo, por su parte, tendrá como candidatos a Ana Claro Romero y Gustavo Menna, con el frente Despierta Chubut. El sector libertario aún no confirmó quiénes serán sus candidatos.